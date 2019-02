Kovesi, după ce a fost pusă sub învinuire: „Cu siguranță va fi o afectare a candidaturii”

Inquam Photos/ Octav Ganea

Laura Codruța Kovesi, fostă șefă a DNA, a declarat vineri la Parchetul General, după ce i s-a comunicat că are calitate de suspect într-un dosar, că acest demers îi va afecta candidatura pentru Parchetul European.

Reporter: „S-a luat vreo măsură preventivă în acest caz?”

L.C. Kovesi: „Nu.”

Reporter: „Credeți că vă încurcă această propunere de urmărire penală pentru candidatura la Parchetul European?”

L.C.Kovesi: „Cu siguranță va fi o afectare a candidaturii pe care o parcurg în acest moment. Eu voi merge mai departe, mă voi prezenta la audieri în Parlamenul European, așa cum am fost chemată. Până atunci mai sunt niște etape de parcurs de către candidați. Le voi parcurge și pe acelea.”

Acuzații : „Nu am produs niciodată, dar niciodată fapte penale. Acuzațiile pe care le-am văzut în spațiul public făcute de un inculpat într-un dosar al DNA sunt pure fabulații. Am luat la cunoștință și pot să vă spun următoarele: nu am avut niciun fel de discuții legate de extrădarea inculpatului Popa Nicolae, nu am exercitat niciun act abuziv în legătură cu extrădarea, pentru că nu am aceste atribuții. De extrădare s-au ocupat Poliția Română și Ministerul Justiției.”

Reporter: „Care sunt acuzațiile de luare de mită pe care le susține Sebastian Ghiță?”

L.C.Kovesi: „Nu este adevărat, acuzația de luare de mită este că aș fi primit eu bani pentru extrădare. După cum știți, nu este adevărat. Există și un comunicat al Poliției Române – încă este pe site, se poate verifica – din care rezultă că extrădarea s-a făcut de către Poliția Română. De asemenea, există un comunicat de presă al Parchetului General din ianuarie 2017, din care rezultă că s-a făcut de poliția română. Avem două comunicate oficiale.”

Reporter: „S-a pus în discuție o eventuală măsură a controlului judiciar sau altă măsură?”

L.C.Kovesi: „Un procuror mi-a adus la cunoștință învinuirea și mi-au spus că să aștept rezolvarea cererilor de recuzare pe care le-am depus.”

Reporter: „Spuneați că nu este o coincidență punerea dvs. sub urmărire.”

L.C.Kovesi: „Păi nu este nicio coincidență. Nu este nicio coincidență. De doi ani și jumătate sunt hărțuită cu plângeri penale, cu acțiuni disciplinare. Am 4 acțiuni disciplinare, am 18 dosare penale. Nu sunt singura în această situație. Toți cei care și-au făcut treaba în magistratură au probleme. Hai să îi luăm: președinta Înaltei Curți are acțiune disciplinară, membrii din CSM care au fost vocali sunt cercetați disciplinar, procurori și judecători care au comentat despre Legile Justiției sunt cercetați disciplinar. Din 2017, pe baza declarațiilor făcute de acest inculpat s-a deschis un dosar penal, exact cu privire la această extrădare. Ianuarie 2017, iar eu sunt pusă sub învinuire când trebuie să mă prezint la această audiere. Deci NU, nu este nicio coincidență.”

Oamenii i-au strigat fostei șefe a DNA să „nu se lase intimidată.”

Reporter: „Ați avut întâlniri cu Sebastian Ghiță?”

L.C.Kovesi: „Vă răspund: nu am avut întâlniri în afara unui cadru instituțional. Am participat la evenimente organizate de instituții ale statului, la care am fost invitată de conducătorii acelor instituții. Dacă există poze, există de la acele evenimente ale instituțiilor la care eu am participat și nu am vorbit niciodată cu Ghiță Sebastian nici la telefon, nici prin emal – cucuveaua și mai știu eu ce. Sigur, pot să apară poze de la evenimente și poze false, așa cum au apărut și înregistrări false. Dar nu exclud să existe și înregistrări de la aceste evenimente ale instituțiilor, așa cum au mai apărut.”

Reporter: „În timpul întâlnirilor, au existat discuții despre dosare, despre anchete?”

Laura Codruța Kovesi: „Nu am discutat niciodată cu nimeni în afara cadrului instituțional. Nu am discutat niciodată cu Sebastian Ghiță despre această extrădare.”

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a sosit vineri la sediul Parchetului General pentru a fi audiată la Secţia privind infracțiunile în justiţie în urma plângerii depuse de Sebastian Ghiţă, ea având calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.



Dosarul în care este audiată Kovesi a fost deschis în 2018, în urma unei sesizări depuse de fostul deputat Sebastian Ghiţă. Acesta a fugit în Serbia, după ce a fost trimis în judecată în mai multe dosare de corupţie. Ghiţă susţine că, în anul 2011, Kovesi i-a cerut să achite 200.000 de euro pentru aducerea în ţară cu un avion a fostului director al FNI Nicolae Popa, pe numele căruia exista un mandat internaţional de arestare.

