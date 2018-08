Klaus Iohannis, mesaj după moartea lui Kofi Annan: ”O inspiraţie pentru noi toţi”

"L-am pierdut astăzi pe Kofi Annan, fostul secretar general al ONU şi laureat al Premiului Nobel. A fost un lider vizionar, o inspiraţie pentru noi toţi spre a continua să lucrăm pentru o lume mai paşnică. Eforturile sale de a reforma ONU nu vor fi uitate. Sincere condoleanţe familiei", a arătat şeful statului într-un mesaj în limba engleză postat pe Twitter.

Fostul secretar general al ONU Kofi Annan, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2001, a încetat din viaţă sâmbătă la vârsta de 80 de ani, a anunţat, la Geneva, fundaţia sa, potrivit agenţiilor internaţionale de presă.

Kofi Annan s-a născut la 8 aprilie 1938 la Kumasi, în Ghana.

We lost Kofi Annan today, former UN Secretary General and Nobel Prize Laureate. He was a visionary leader, an inspiration for all of us to continue to work towards a more peaceful world. His efforts to reform the UN will not be forgotten. Heartfelt condolences to his family.