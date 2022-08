Kendall Jenner, în costum de baie. Cum arată cel mai bine plătit model din lume | GALERIE FOTO

Kendall Jenner, născută la 3 noiembrie 1995, este un model american, fiica lui Kris Jenner și Caitlyn Jenner, și a devenit faimoasă în reality show-ul „Keeping Up with the Kardashians”.