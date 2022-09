Kate Middleton, Prințesa de Wales, povestea fascinantă a primei englezoaice de rând devenită prințesă

Catherine Elizabeth Middleton s-a născut pe 9 ianuarie 1982 la Spitalul Regal din Berkshire, în familia lui Michael și a lui Carole Middleton.

Kate Middeeton mai are o soră mai mică pe nume Philippa și un frate pe nume James.

În adolescență, a mers la mai multe școli internat, iar când avea 14 ani, a fost victima bullyingului. Această experiență traumatizantă a determinat-o ca mai târziu să se implice în diferite acțiuni caritabile care luptau împotriva acestui fenomen.

Kate Middleton a studiat la St. Andrew School și Colegiul Marlborough. Ulterior a ajuns la Universitatea St. Andrew, unde a obținut un General Certificate of Secundary Education în istoria artei, potrivit biography.com.

Relația cu Prințul William

Kate Middleton l-a întâlnit pe William la Universitatea St. Andrew din Fife, Scoția, unde a devenit studentă în 2001.

„Când am întâlnit-o prima dată pe Kate, am știut că era ceva foarte special la ea și îmi doream să o cunosc mai bine, dar am ajuns să fim prieteni pentru o vreme", a explicat prințul William în timpul unui interviu de Tom Bradby de la ITV New, potrivit people.com.

Cu toate că nu a fost dragoste la prima vedere, Prințul William a mai spus că prietenia strânsă dintre ei a fost o fundație bună care i-a dus la ce au astăzi.

Kate Middleton i-a atras atenția lui Prințul William la un spectacol caritabil de modă în 2002 care a avut loc la universitatea unde erau amândoi studenți. Atunci, Kate a avut o apariție splendidă într-o rochie foarte scurtă din dantelă.

În 2003, Catherine s-a mutat cu Prințul William într-un apartament cu patru dormitoare. Cât timp au locuit împreună, Prințul William s-a străduit să o impresioneze pe Kate cu calitățile lui în ale gătitului, numai că lucrurile nu ieșeau cum își dorea el.

„Când încercam să o impresionez, încercam să gătesc mese fantastice și tot ce se întâmpla era să vărs lucruri sau să ard preparatele, iar Catherine venea de îndată să mă ajute”, a povestit Prințul de Wales.

Deși cei doi aveau o relație solidă, au hotărât să se despartă în aprilie 2007.

Motivul despărțiri, după cum au declarat, a fost nevoia de a petrece timp singuri, pentru a se cunoaște mai bine pe sine.

„Afli lucruri despre tine pe care poate nu le-ai realizat. Cred că poți fi consumat de o relație atunci când ești mai tânăr și am profitat de timpul când am fost separați”, a declarat Kate Middleton.

Cu toate astea, nu au putut să stea departe unul de celălalt mult timp, iar în iunie 2007 s-au împăcat.

În august 2007, pentru a sărbători împăcarea, Catherine și William au fost într-o vacanță pe o insulă izolată, Descehes din Seychelles, unde au făcut snorkeling și alte activități de cuplu.

Nunta lui Kate Middleton cu prințul William

Trei ani mai târziu, pe 20 octombrie 2010, pe când erau în vacanță în Kenya, Prințul William a cerut-o pe Kate Middleton în căsătorie, oferindu-i inelul pe care l-a purtat mama lui.

Prințul William i-a povestit jurnalistului Tom Brady despre momentul special: „Am fost în urmă cu aproximativ trei săptămâni, în vacanță în Kenya. Am plecat pentru câteva zile, împreună cu niște prieteni, și am decis că a era momentul potrivit pentru cererea în căsătorie. Am vorbit înainte de căsătorie, așa că nu a fost neapărat o surpriză foarte mare. Dar am dus-o într-un loc frumos din Kenya și am făcut propunerea ca la carte”.

Un an mai mai târziu, pe 29 aprilie 2011, cei doi s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc la Westminster Abbey din Londra, iar nunta lor, transmisă în toată lumea, a fost una de vis.

Kate Middelton a purtat o rochie de mireasă superbă, care a fost creată special pentru ea de către designerul Sarah Burton în colaborare cu Alexandre McQueen.

Corsetul a fost realizat în stil victorian, mai îngust în talie și ușor căptușit, potrivit hellomagazine.com

Rochia, extrem de simplă, care îi punea în evidență talia subțire, avea un decolteu în V, mâneci lungi din dantelă, iar în partea din spate avea un șir lung de nasturi.

Kate Middleton a purtat și un voal din tul, iar trena a avut trei metri lungime.

Kate Middleton a ales să completeze ținuta cu o tiara din colecția Reginei Elisabeta a II-a.

Rochia, plătită de părinții lui Kate a costat 250.000 de lire sterline, potrivit hellomagazine.

Kate a accesorizat ținuta cu o pereche de cercei Robinson Pelham, care au fost concepuți special ca să arate ca stema familiei Middleton. La fel ca rochia, cercei au fost un cadou de la familia Middleton.

Buchetul lui Kate, a fost realizat de către Shane Connolly, și era alcătuit din zambile, care semnifică dragostea, lăcrămioare, care simbolizează fericire și mirt, care simbolizează tandrețe.

În 2012, cei doi, care au primit ducatul de Cambridge după nuntă, au fondat Fundația regală a Ducelui și Ducesei de Cambridge. În primul an de la lansare, Fundația a donat aproximativ 2 milioane de dolari pentru peste 20 de organizații de caritate.

Kate Middleton, mamă

Pe 3 decembrie 2012, Kate și William au anunțat că așteaptă un copil. "Altețele lor Regale, Ducele și Ducesa de Cambridge sunt foarte încântați să anunțe că Ducesa așteaptă un copil", se arată într-un comunicat al cuplului.

Pentru a sărbători vestea, cuplul a plecat într-o vacanță pe insula Mustique.

Potrivit Daily Mail, închirierea vilei unde au stat cei doi pe perioada vacanței costa la momentul acela 24.000 de dolari pe săptămână.

Pe 22 iulie 2012, Kate Middleton și prințul William au devenit părinții unui băiețel, pe care l-au numit George Alexander Louis. Prințul George s-a născut la ora 16.24 (ora locală).

„A fost o zi minunată și toată lumea este încântată", a declarat o sursă din palat.

Prima dată, prințul George a putut fi văzut, în brațele mamei sale, pe treptele spitalului St Mary din Londra. "Este foarte emoționant, este un moment pe care îl înțelege orice femeie care a născut”, a declarat, ulterior, Kate.

Pe 8 septembrie 2014, Kate și William au anunțat că așteaptă cel de-al doilea copil. La fel ca la primul copil, anunțul a fost dat tot printr-un comunicat.

Pe 2 mai 2015, la ora 8:34 dimineața (ora locală) s-a născut Prințesa Charlotte Elisabeth Diana.

O persoană din spital a declarat că nașterea a mers extrem de bine, iar Kate Middleton și prințul William au băut un pahar de șampanie pentru a cinsti evenimentul.

Doi ani mai târziu, pe 4 septembrie 2017, Familia regală a dezvăluit că Ducesa de Cambridge este din nou însărcinată.

Pe 23 aprilie 2018, Kate Middleton a dat naștere unui băiețel, pe care l-au numit Louis Arthur Charles, cu titlul regal, Prințul Louis.

Prima apariției oficială a fost tot pe treptele spitalului St. Mary, în brațele mamei sale, la șapte ore după naștere.

Pe 19 mai 2018, cuplul a mers la nunta Printului Harry și a lui Meghan Markle, care a a avut loc la Capela Sf. George din Windsor.

Pe 29 aprilie 2021, Kate Middleton și Prințul William au sărbătorit 10 ani de căsnicie.

Pentru aniversarea lor de 10 ani, Ducele și Ducesa de Cambridge au fost în Norfolk, Anglia, unde au petrecut alături de cei trei copii ai lor.

Cei doi au postat mai multe imagini, în care se vede cum se distrau. De asemenea, cuplul a postat și două portrete de-ale lor realizate de fotograful Chris Floyd.

Pe 9 ianuarie 2022, Kate Middleton a împlinit 40 de ani. Cu această ocazia a postat câteva poze cu ea.

Kate Middleton, stil vestimentar

Kate Middleton are un stil vestimentar clasic, elegant, alegând să poarte atât rochii, cât și compleuri cu pantaloni sau fustă, care îi evidențiază talia subțire și îi pune în evidență formele.

Stilul vestimentar a lui Kate este compus din ținute de la designeri celebri, precum Alessandra Rich, Alexander McQueen sau Sarah Burton, combinate cu articole vestimentare de mass market.

De asemenea, nu de puține ori, Kate a fost surprinsă purtând aceeași ținută la mai multe evenimente.

Pe 5 iulie, Kate a mers la turneul de tenis de la Wimbledon împreună cu soțul ei, prințul William. Pentru eveniment, Kate a ales să poarte o rochie albastră, plisată de la designerul Alessandra Rich. În completarea ținutei, Kate a ales o pereche de cercei cu perlă roz, ochelari de soare de culoare neagră, o geantă albă și o pereche de pantofi albi cu toc.

În iunie 2022, când vizita Țara Galilor împreună cu prințesa Charlotte cu ocazia Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a, Kate o optat pentru o rochie roșie lungă, elegantă, cu mâneci lungi, care se închide cu nasturi.

Rochia aparținea brandului Eponine London, iar în completare, Kate a ales să poarte o pereche de cercei marca Caerphilly.

Printre brandurile preferate ale lui Kate, menționăm Seraphine. De altfel, la fiecare ieșire din spital, după cele trei nașteri, Kate a ales de fiecare dată rochii de la acest brand.

Dar nu tot timpul apelează la designeri celebri. De exemplu, în timp ce ce se pregăteau să plece în luna de miere, Kate și William au fost surprinși de paparazzi. La momentul respectiv, Kate purta o rochie albastră de la Zara cu pliuri, care costa mai puțin de 90 de dolari.

La un alt eveniment, Kate Middleton a fost surprinsă într-o rochie de la Topshop care costa 65 de dolari.

Când a fost să viziteze studiourile Warner Bros, Kate a purtat o rochie albă cu buline de la Topshop care costa 50 de dolari.

La doar o oră după apariția lui Kate, stocul rochiei s-a epuizat, potrivit Dailymail.

Kate este îndrăgostită și de brandul Zara. Într-o vizită la Sunshine House din 2019, Kate a fost surprinsă într-o pereche de pantaloni cu talie înaltă de la Zara, care costau 25.99 de dolari.

În completarea ținutei, Kate a purtat o bluză de la brandul Equipment la prețul de 280 de dolari.

La un meci de polo caritabil, Kate a purtat o rochie de 70 de dolari de la Zara, iar într-o vizită într-o zonă rurală din Anglia, Kate a ales o pereche de pantaloni de la același brand.

Kate Middleton, viitoare regină consoartă a Marii Britanii

După ce regina Elisabeta a II-a a murit, joi 8 septembrie 2022, prințul William și Kate Middleton au devenit Prinț și Prințesă de Wales.

Decesul reginei a fost un moment extrem de trist pentru membrii Familiei regale, iar prinţul William, devenit primul în ordinea succesiunii la tron, a vorbit despre bunica sa: „Pentru lume, ea a fost Regina Elisabeta, dar pentru mine, ea a fost, de asemenea, 'Grannie'”.

Proaspătul Prinț de Wales a transmis că va onora memoria bunicii sale, susţinându-l pe tatăl său, regele Charles al III-lea, în orice mod posibil.

Regele Charles a spus vineri, 9 septembrie 2022, în timpul primului său discurs către națiune, că foștii duci de Cambridge vor primi titlurile de Prinț și Prințesă de Wales.

Schimbarea s-a reflectat imediat pe paginile de socializare ale cuplului, care și-au schimbat numele.

Sursa: People Etichete: , , , Dată publicare: 13-09-2022 14:01