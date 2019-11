Jocurile video au devenit una dintre cele mai profitabile industrii din România

Pentru tot mai mulţi adolescenţi sau tineri, timpul liber înseamnă ore petrecute într-o viaţă virtuală. Acolo, conduc maşini de curse său intră pe terenul de fotbal cu cei mai mari jucători ai lumii.

Potrivit Eurostat, trei din zece români care au acces la internet, joacă sau descarcă jocuri video.

În acelaşi timp şi producţia lor e într-o creştere semnificativă. Dacă în 2017, existau doar 70 de companii dezvoltatoare, acum în România sunt peste 100 de studiouri care furnizează acest tip de divertisment.

Cei mai înrăiţi jucători sunt adolescenţii şi tinerii. Unii îşi petrec şi o jumătate din zi conectaţi la lumi virtuale.

Andreas, jucător: "Dacă nu am nimic de făcut în ziua respectivă, o medie de 3-4 ore pe zi. Sunt maniac, când se lansează şi îmi şi cumpăr câte cinci odată. E un hobby destul de scump, după cum vedeţi am cam 60 de jocuri. Am prieteni din America şi eu joc noaptea ca să prindă el ziua."



Bogdan are 30 de ani şi este pasionat de jocuri video încă din gimnaziu.

Bogdan, jucător: "Joc de când mă ştiu, din gimnaziu, de când am avut primul calculator, mă pierd în lumea lor foarte mult. Am avut şi momente în care nu am putut să las vreo 8-9 ore controlerul din mână, dar în ultima vreme cam trei ore maximum."



Pasiunea nu ţine cont de gen.

Ruxandra Nicolescu, jucătoare: "Sunt puţine femei care joacă jocuri competitive, însă sunt foarte mult femei care joacă tot felul de jcouri. Eu mă joc din totdeauna. Am tendinţa să joc cele nou apărute."



În ultimii 10 ani, în România piaţa consumatorilor, dar şi a dezvoltatorilor de jocuri video a luat amploare. De la an la an industria de gaming creşte cu peste 15 la sută.

Calin Butnariu, Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România: "În 2017, aveam o cifră de afaceri cumulată undeva în jur de 640 de milioane de lei şi între 70 şi 80 de companii dezvoltatoare, în 2018 am ajuns la o cifră de afaceri cumulată de 740 de milioane de lei şi peste 100 de companii."

Radu Necula, manager studio de jocuri: "Ne jucăm pe telefoane mobile, pe console, pe PC, ne jucăm acasă, la serviciu, în autobuz în metrou, peste tot. Noi suntem pe piaţă de 20 de ani şi am avut ocazia să vedem efectiv înflorirea fenomenului de gameing cel puţin în ultimii cinci, zece ani a fost o explozie de cantitatea de oameni care sunt conectaţi la fenomen."



Pentru că este cerere mare, această firmă de IT din Cluj s-a gândit să se dezvolte şi pe partea de gaming. Angajaţii au lucrat trei ani ca să scoată pe piaţa un joc pentru toate categoriile de vârstă.

Flavia Vescan, game developer: "Intial, firma a început ca o firmă de soft, făceau numai produse IT. Momentan suntem la al şaptelea joc, nu contează vârsta sau de unde eşti de pe glob. Ideea este ca oamenii să scape de viaţă reală pentru câteva ore."



Cele mai populare jocuri în România sunt cele de acţiune şi cele fantasy.