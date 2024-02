Iulian Dumitrescu a plătit chirie 6.000 de euro lunar la un salariu de 3.000 de euro. Ar fi luat mită milioane de euro

Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, suspectat că ar fi luat mită milioane de euro, a fost plasat aseară sub control judiciar. În plus, are interdicția de a își exercita funcția în următoarele 60 de zile.