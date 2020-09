ISU a decorat pompierii anului. Poveștile impresionante ale salvatorilor premiați

Zi de zi salvează vieți și o dată pe an, de Ziua Pompierilor, sunt puși în lumina reflectoarelor.

Salvatorii care au dat dovada de curaj, inteligență și devotament în intervențiile lor au fost decorați de conducerea Inspectoratului Pentru Situații de Urgență.

Fiecare județ și-a desemnat eroul, și atât ei, cât și colegii de echipă au povești de viață care pun în umbră orice secvență de film.

În cei aproape 15 ani de carieră, George Stroilescu a participat la sute de intervenții. Cea din martie însă, când a salvat un bătrân din locuință cuprinsă de flacări, i-a adus titlul de pompierul anunlui.

Nu doar că a reușit să îl scoată din casă pe bietul om, speriat de fumul și focul din jur, ci a extras dintre flacări și două butelii care ar fi putut exploda în orice moment.

Citește și Copil de 11 ani, salvat la limită din apele Crișului Alb de un pompier aflat în timpul liber

Plt. maj. George Stroilescu, Pompierul de Onoare al Anului: „Luând camerele la rând acestea fiind inundate cu fum am găsit proprietarul casei în a 4-a cameră în care am pătruns, era ascuns sub o masă. De frică cu siguranță, avea arsuri la față și în zona mâinilor, putea să fie tatăl meu, tatăl dumneavoastră, părintele sau bunicul cuiva”.

În astfel de intervenții munca în echipă este ceea ce contează, spun pompierii.

Maior Valentin Oprea, Cmdt Detașamentul de Pompieri Sinaia: „În momentul în care ajungi la locul intervenției nu știi cu ce te confrunți. Nu cunoști configurația încăperii nu știi ce substanțe se află în interior, dacă este sau nu pericol de explozie. Cel care pătrunde știe că are colegul aproape și se bazează că îl poate salva și îl poate ajuta în caz de nevoie”.

Există eroi în fiecare județ, iar Inspectoratul Pentru Situații de Urgență i-a decorat pe toți. În Mureș, salvatorul anului este Nicolae Albu. În februarie, el a salvat dintr-un incendiu doi copii.

Albu Nicolae, Șef Garda de Intervenție Târnăveni: „La etajul doi erau doi copii pe pervazul geamului care în orice clipă puteau să cadă, am improvizat cu scara, un coleg a făcut protecție să nu se propage fumul și împreună cu colegul am intrat să salvăm copiii”.

Incendiul risca să se soldeze cu mai multe victime, dacă pompierii nu ar fi acționat ca la carte.

Dan Petru Daniel, purtător de cuvânt ISU Mureș: „Și-a păstrat calmul, a coordonat foarte bine intervenția, nu am avut persoane decedate, au fost evacuate aproximativ 22 de persoane dintre care șapte copii.”

Cei doi pompieri sunt mândri de distincțiile primite, însă spun că au acționat după cum au simțit, nicidecum pentru premii.