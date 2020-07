Copil de 11 ani, salvat la limită din apele Crișului Alb de un pompier aflat în timpul liber

Un copil de 11 ani a fost salvat din apele Crișului Alb de un pompier curajos din Arad. Bărbatul era în ziua lui liberă și se afla la volan, când a primit un telefon de la serviciu.

Colegii știau că el cunoaște bine zona așa că s-au gândit să-i ceară ajutorul. Iar militarul nu i-a dezamăgit.

Toropiţi de căldură, mai mulţi copii din comună Buteni, judeţul Arad, s-au dus să se scalde. N-au luat seama că râul este încă umflat, aşa că situaţia a devenit în scurt timp dramatică. Unul dintre băieţi a fost prins de vâltoare. A apucat să se urce pe o piatră, dar şi acolo apa îi venea deasupra pieptului.

Ceilalţi copii au sunat la 112. Alertaţi, pompierii de serviciu s-au gândit să-l sune pe Călin, colegul lor, care ştia bine comuna Buteni. Din fericire, tânărul de 25 de ani era liber şi se afla chiar în apropiere, aşa că a mers imediat la copii.

Calin Trif, ISU Arad: "Când am ajuns la locul faptei copilul era la suprafaţă tremurând de frig şi stătea sprijinit pe un bolovan şi l-am întrebat dacă se simte bine, dacă are ceva probleme şi mi-a zis că-i este frig, ajungând şi colegi mei după mine ei au vrut să descarce barcă şi eu le-am spus să-mi dea o vestă de salvare şi o cordiță şi am sărit direct în apă, punând vesta pe copil l-am legat cu cordița şi l-am scos rapid la mal".

La mal, băiatul a fost preluat de un echipaj Smurd.

George Pleșca, ISU Arad: "Minorul era în uşoara hipotermie, facem pe această cale un apel atât la copii cât şi la adulţi. Ar fi bine ca adulţi să supravegheze copii, scăldatul fiind interzis în alte locuri decât în cele specializate, cu atât mai mult este interzis scăldatul în râuri cu un curs rapid, măi ales acum când cotele sunt destul de ridicate".

Băiatul şi-a revenit la spital, iar starea lui este acum bună.