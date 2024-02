Ironia fină lansată de CTP după anunțul candidaturii lui Klaus Iohannis la șefia NATO

Cristian Tudor Popescu nu s-a sfiit să îl taxeze pe Klaus Iohannis, în urma anunțului făcut, joi, de Jennifer Jacobs, corespondent la Casa Albă pentru Bloomberg News.

„Postul rezervat pentru Iohannis,

În caz că, după ce și-a făcut loc, dând peste cap alegerile prezidențiale și scurtându-și mandatul românesc cu 3 luni, Klaus Iohannis ajunge secretar general NATO, înalt reprezentant UE, comisar sau ce funcție s-o mai găsi pe la Bruxelles suficient de înaltă ca să-și poată arunca paltonul pe ea, întrebarea este: va continua să țină blocat postul de titular al catedrei de Fizică de la liceul Brukenthal, așa cum face de aproape 30 de ani, de când s-a cărat din profesorat?”, a fost mesajul postat de Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

România și-a înștiințat aliații din NATO că îl propune pe Klaus Iohannis ca secretar-general al Alianței Nord-Atlantice. Pentru șefia organizației se luptă și premierul batav Mark Rutte.

„România i-a notificat pe ceilalți membri NATO că intenționează să îl nominalizeze pe președintele țării, Klaus Iohannis, drept candidat pentru funcția de secretar general al NATO. Va complica efortul celorlalți aliați de a-l instala pe Mark Rutte ca viitor secretar general”, a anunțat jurnalista americană pe X.

Guvernul României nu are date să comunice pe acest subiect

Purtătorul de cuvânt al Guvernului Mihai Constantin a spus că, în prezent nu are date să comunice pe subiect, întrebat dacă România a anunţat aliaţii NATO că îl propune în mod oficial pe preşedintele Klaus Iohannis în funcţia de secretar general al Alianţei.

„Cred că împreună cu dumneavoastră am văzut o dezvoltare a unui subiect, chiar în această după-amiază, despre ce se va întâmpla cu viitorul secretar general al NATO, cine va ocupa această poziţie. Am fost întrebat şi de alţi colegi ai dumneavoastră, inclusiv care scriu pentru presa internaţională. Este un subiect de interes nu numai în România, evident, dar în clipa de faţă în numele Guvernului nu am date pentru a comunica pe acest subiect”, a afirmat Mihai Constantin, întrebat dacă România a notificat alte ţării NATO că intenţionează să îl nominalizeze pe preşedintele Iohannis ca şi candidat pentru funcţia de secretar general al NATO, la finalul şedinţei de joi a Guvernului, potrivit News.ro.

