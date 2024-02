NATO și Guvernul României au reacționat cu privire la anunțul candidaturii lui Klaus Iohannis la șefia Alianței

NATO a refuzat să comenteze informaţiile Bloomberg potrivit cărora România i-ar fi notificat pe aliaţi că propune candidatura preşedintelui Klaus Iohannis pentru funcţia de secretar general al NATO. În schimb, într-un răspuns pentru News.ro, biroul de presă al NATO îndrumă către autorităţile române pentru a obţine un comentariu pe marginea acestui subiect, potrivit News.ro.

„Vă îndrumăm către autorităţile române, pentru orice comentariu pe care îl pot avea”, a declarat Daniele Riggio, ofiţer de presă la Biroul de Diplomaţie Publică al NATO.

Jurnalista Bloomberg la Casa Albă Jennifer Jacobs a anunţat, joi, într-un mesaj postat pe reţeaua X (fosta Twitter) că România şi-a anunţat intenţia de a-l propune pe Klaus Iohannis pentru funcţia de secretar general al NATO.

„România a notificat pe alţi membri ai NATO că intenţionează să îl nominalizeze pe preşedintele său, Klaus Iohannis, drept candidat la funcţia de secretar general al NATO”, a scris jurnalista făcând referire la un articol scris de doi dintre colegii ei de la Bloomberg.

Aceasta afirmă că decizia României „va complica efortul celorlalţi aliaţi de a-l instala pe Mark Rutte ca viitor secretar general”.

Guvernul României nu are date să comunice pe acest subiect

Autorităţile de la Bucureşti nu au făcut încă un anunţ oficial în acest sens. Purtătorul de cuvânt al Guvernului Mihai Constantin a spus joi că, în prezent, nu are date să comunice pe acest subiect.

„Cred că împreună cu dumneavoastră am văzut o dezvoltare a unui subiect, chiar în această după-amiază, despre ce se va întâmpla cu viitorul secretar general al NATO, cine va ocupa această poziţie. Am fost întrebat şi de alţi colegi ai dumneavoastră, inclusiv care scriu pentru presa internaţională. Este un subiect de interes nu numai în România, evident, dar în clipa de faţă în numele Guvernului nu am date pentru a comunica pe acest subiect”, a afirmat Mihai Constantin, întrebat dacă România a notificat alte ţării NATO că intenţionează să îl nominalizeze pe preşedintele Iohannis ca şi candidat pentru funcţia de secretar general al NATO, la finalul şedinţei de joi a Guvernului.

Chestionat cine face această nominalizare din partea României, el a răspuns: „Acum nu cred că fiecare membru NATO trebuie să facă o nominalizare pentru Secretariatul General”.

Dată publicare: 22-02-2024 20:35