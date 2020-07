ÎPS Teodosie, despre slujba de la Suceava, într-o biserică plină de enoriași fără mască: Am slujit pentru sănătatea oamenilor

ÎPS Teodosie spune că a slujit ”pentru sănătatea oamenilor”, după ce a apărut într-o înregistrare cu slujba ținută în Suceava, într-o biserică plină de enoriași, care nu purtau mască de protecție.

„Împărtășirea a fost lămurită, ce probleme mai aveți cu împărtășirea? Eu am stat mai mult timp în altar, iar oamenii acolo știu că au fost cuminți. Cred că s-a respectat distanța de 1,5 metri între oameni. Știu că am slujit pentru sănătătea oamenilor, am făcut rugăciuni pentru sănătate și în biserică oamenii își găsesc alinarea. Nu vin la biserică cu frică. Frica de Dumnezeu le rezolvă pe celelalte”, a declarant ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru Replica de Constanța.

ÎPS Teodosie apare într-o înregistrare transmisă în direct pe pagina Arhiepiscopiei Tomisului când ia parte la o slujbă oficiată în Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din judeţul Suceava.

Toată lumea, împărtășită cu aceeași linguriță

În imagini se vede că biserica este plină de enoriaşi care nu respectă distanţarea fizică și nu poartă mască de protecție. Şi preoţii par că au uitat că suntem în pandemie.

La finalul slujbei, chiar înainte de a ţine predica, IPS Teodosie împărtăşeşte preoţii în altar şi toţi beau din acelaşi pahar, iar apoi mai mulţi copii, dar şi enoriaşi, sunt împărtăşiţi cu aceeaşi linguriţă chiar din pocalul din care au băut preoţii.

Înainte de a pleca oamenii bisericii sărută aceeaşi mână după ce sunt din nou, binecuvântați.