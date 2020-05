ÎPS Teodosie: ”Nu e nicio greșeală că înnoim Lumina”. Ce poziție a luat BOR

"Nu este o invenție a mea! Nu este o nicio greșeală că înnoim Lumina". Sunt explicațiile date de Arhiepiscopul Tomisului, care a anunțat Învierea cu repetiție în toate mănăstirile și bisericile din Dobrogea.

Enoriașii au primit și un calendar după care vor ține post, dacă vor împărtășanie după slujbă!

BOR s-a delimitat de decizia Arhiepiscopiei Tomisului

Anunțul făcut de Înalt Preasfințitul Teodosie a suprins întreaga Românie. Patriarhia a anunțat că Învierea a avut loc deja în aprilie, când creștinii ortodocși au primit lumina în ciuda restricțiilor impuse de starea de urgență.

Totodată, Biserica Ortodoxă Română a precizat, printr-un comunicat, că se delimitează de această inițiativă, pe care Arhiepiscopia Tomisului trebuie să și-o asume integral.

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: "Deci nu este o invenție a mea, așa este rânduiala. Ați primit Lumina de la Ierusalim, unii de la preoți, alții de la niste delegați ai preoților, dar nu ați primit-o din biserică, ca în fiecare an. Atât vom face în plus. Nu este nici o greșeală că înnoim Lumina, nu venim cu nici o invenție. Vă dăm ceea ce nu ați primit în noaptea de Paști. Vă înnoim Lumina Învierii și facem slujba cum scrie la carte. Nimeni n-o face altcumva, noi nu am născocit o altă slujbă."

Ce au spus credincioșii

Pe unii credincioși, inițiativa i-a bucurat. Alții susțin că Învierea Domnului a fost sărbătorită deja cât mai creștinește cu putință, iar gestul lui Teodosie este deplasat.

VOX: "Suntem foarte bucuroși că Preasfințitul ne ajută cu un cuvânt de învățătură, noaptea ne face rugăciuni, de aceea acatistul sfintei Învieri și aici vreau să vă spun, simt o putere mare."

VOX: "Ne place și ne-am dorit și ne dorim în continuare să țină la fel slujbele. Și noaptea, și pentru Înviere, a doua Înviere cum ar veni, și de Înălțare."

VOX: "Chiar nu înțeleg. Paștele e o dată, când e trecut în calendar, respectăm ce e în calendar. Toate vin de sus de la Dumnezeu, asta e părerea mea. Nu acuz nimic. Și eu sunt cu biserica, și eu sunt cu astea, ce e în calendar. Paștele este o data. Nu putem să-l facem a doua oară sau… "

Decebal Făgădău, primarul orasulului Constanța: ”(Reporter: Veți participa la slujba de Înviere pentru a doua oară?) Nu. Am primit sfânta lumina a Învierii acasă de la voluntari, de la bisericuță din cartier, așa cum o primesc an de an, alături de familia mea, alături de cei dragi."

Cei care vor să se împărtășească pe 27 mai, după slujba cu repetiție de Înviere, sunt obligați prin decizia Arhiepiscopiei Tomisului să țină post în zilele de 24, 25 și 26 mai.