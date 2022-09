Iohannis, după participarea la funeraliile Reginei Elisabeta: Îmi exprim compasiunea pentru această mare pierdere

„După ce am participat la funeraliile de stat ale Majestăţii Sale Defuncte Regina Elisabeta a II-a, exprim încă o dată, în numele poporului român, întreaga noastră compasiune pentru aceasta mare pierdere”, a transmis Klaus Iohannis, pe Twitter.

Lideri importanţi ai lumii, printre care preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, şi reprezentanţi ai Caselor regale au participat la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

Having attended the state funeral for Her Late Majesty Queen Elizabeth II, once again I express, on behalf of the people of Romania, our heartfelt sympathy for this great loss. pic.twitter.com/sJMjIHTtZy