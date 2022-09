Fotografiile nemaivăzute cu regina Elisabeta a II-a. Dorința secretă a suveranei, dezvăluită după moartea sa - FOTO

Într-o postare pe Twitter, Angela Kelly povestește cum Regina i-a mărturisit într-o zi care este dorința ei secretă și cum a reușit să și-o îndeplinească, deși imaginile nu au fost făcute niciodată publice până după decesul suveranei.

Angela Kelly povestește că Regina i-a spus că și-a dorit întotdeauna să pozeze cu mâinile în buzunare, o ipostază în care nu fusese fotografiată până atunci.

Queen Elizabeth II longtime dresser Angela Kelly shares how the Queen told her she had an urge to pose for a photo with her hands in her pockets, a pose which she hadn't been photographed in before. pic.twitter.com/vnYUbQ8jTg