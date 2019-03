Iohannis, despre "autostrada" începută în ziua protestului #şîeu. "Ne facem că facem"

Inquam Photos / George Calin

Şeful statului a calificat drept "butaforie" lucrările demarate de Ministerul Transporturilor pe 15 martie, chiar în ziua protestului prin care se cerea construcţia de autostrăzi.

Preşedintele a criticat marţi seară anunţul Guvernului privind începerea lucrărilor la austostradă pe 15 martie. “Avem nenumărate promisiuni pentru mari măsuri de infrastructură care nu există. Nu vi s-a părut ciudat, când a fost protestul din 15 cu 15 minute fix atunci a început lucrul la autostradă. O butaforie, ne facem că ne facem”, a spus Klaus Iohannis.

“Ştim că lucrurile merg prost, toţi ne spun că merg prost, dar ei se duc la televiziuni şi ne spun că va curge lapte şi miere. Eu am trăit jumătate din viaţa mea într-o perioadă când mi s-a spus că viitorul e de aur şi de fapt era negru. Nu mai sunt dispus să ascult de la guvernanţi că sunt vinovaţi străinii, multinaţionalele, eu, că nu avem spitale, şcoli, autostrăzi. Ok, partea mea de vină pot să mi-o iau, sunt preşedintele României, am partea mea de vină, dar remedierea e la Guvern, nu la preşedinte”, a mai declarat şeful statului, la dezbaterea „Președinte sau cetățean/ om politic și societate civilă” organizată în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului de către Asociația One World Romania.

Zeci de companii private, asociaţii, hoteluri, baruri, restaurante, cofetarii, antreprenori, dar şi instituţii publice din România au intrat pe 15 martie, la ora 15:00, într-o grevă de 15 minute.

Aceștia au participat la protestul faţă de lipsa autostrăzilor din România iniţiat de Ştefan Mandachi, un antreprenor care a construit singur un metru de autostradă, la ieşirea din Suceava.

În tot acest context, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a dus pe 15 martie în Bacău, ca să anunțe că începe construcția centurii ocolitoare a orașului, pe care a intitulat-o “autostradă”.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer