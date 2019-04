Interviu cu românca din Guvernul francez. Ce să facem să avem mai mulți campioni olimpici

Roxana Mărăcineanu, ministrul francez al Sporturilor, fostă campioană de natație născută în România, este la București, pentru Forumul European dedicat sportului, un eveniment care pune laolaltă factorii decizionali din sportul European.

"Ce să facem ca să avem mai mulți sportivi olimpici?" și "Ce mâncare românească i-a cucerit soțul?" sunt câteva întrebări la care veți descoperi răspunsuri în interviul realizat de Andreea Esca.

Cea care a ajuns la 9 ani în Franţa, via Algeria, unde tatăl său obţinuse un contract de muncă, a marcat o premieră pentru ţara să adoptivă în 1998, câştigând titlul mondial, la 200 m spate, în Australia, la Perth, şi s-a întors cu o medalie olimpică de argint, de la JO din Sydney, în anul 2000, unde culmea, aurul a fost luat de brăileanca Diana Mocanu.

Roxana Mărăcineanu, Ministrul Francez al Sporturilor: "Efectiv, după Sydney, când mi-am dat seama că nu am câștigat, fiindcă eram campioana lumii 2 ani înainte, și am fost bătută atunci, eram foarte tristă. Până când să mă urc pe podium și când m-am urcat pe podium am auzit imnul românesc. Mi-am zis, wow, până la urmă am un noroc foarte mare, să fiu pe podium de două ori, odată cu imnul francez și o dată să aud imnul românesc. Chiar dacă nu mi-era destinat mie, mi-a făcut bine la inimă. Chiar dacă în capul meu eram foarte tristă, că am pierdut, inima mea era bucuroasă".

Roxana s-a retras din activitatea sportivă în 2004, a devenit comentator sportiv de televiziune, pentru ca, mai apoi, să se ocupe de programe sociale în nataţie, să cocheteze cu politica şi să fie numită ministrul Sporturilor în Franţa, în toamna anului trecut. Asta, în timp ce şi-a făcut o frumoasă familie, cu 3 copii, alături de un jurnalist francez. Copii, care au fost toţi botezaţi În România.

Citește și Lista alimentelor care ne scurtează viața. Ce loc ocupă pizza și prăjiturile

Roxana Mărăcineanu, Ministrul Francez al Sporturilor: "Ca să aibă cultura, religioasă românească, ortodoxă, și ca să fie ceva care ne leagă de România și care-i leagă de România".

Roxana se simte complet integrată în societatea franceză, dar duce lipsa conversaţiilor familiare, care în România au loc la orice colţ de stradă.

Roxana Mărăcineanu: "Poți să întâlnești pe cineva pe stradă, poți să-i povestești toată viața ta și până la urmă, la sfârșit, după două ore în care ai împărțit compartimentul în tren, unde ai vorbit de toate, spui: "Dar până la urmă cum te cheamă?" Acolo e invers: prima chestie e Cum te cheamă? Ce faci în viață? Ce meserie ai?"

Andreea Esca: "Ce-i place soţului în România?"

Roxana Mărăcineanu, Ministrul Francez al Sporturilor: "A gustat zilele trecute fasole bătută și i-am zis: "Asta e singura chestie care cred că sunt capabilă să o fac și o să ți-o fac, ca să încerc și acasă, să vezi dacă e la fel ca aici".

Ajungem desigur la capitolul sport şi Roxana Mărăcineanu, spune că a aflat din noua funcţie pe care o ocupă, cât de strânse erau, pe vremuri, legăturile sportive dintre România şi Franţa.

Roxana Mărăcineanu, Ministrul Francez al Sporturilor: "Și la handbal, și la rugby, și la fotbal. Mi-au spus că noi am învățat handbalul și rugbyul în România, de fapt românii ne-au învățat să jucăm".

I-ar plăcea să reactiveze cooperarea între sportivii şi antrenorii din alte ţări şi pentru că personal simte că au ajutat-o pe vremea când făcea performanţă. 8 luni de antrenament în Germania au fost esenţiale pentru medaliile câştigate apoi pentru Franța.

Roxana Mărăcineanu, Ministrul Francez al Sporturilor: "Efectiv, dacă nu aș fi fost acolo, niciodată nu aș fi fost campioana lumii pentru Franța. Mi-a permis ca să am o încredere în mine fenomenală, ca să mă duc în străinătate, să văd că fetele germane, de care nouă ne era frică, când eram lângă ele, înainte de o cursă. Până la urmă, la antrenament, eram capabilă să înot ca ele".

Andreea Esca: "Cum vede ministrul sporturilor că trebuie să se organizeze înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris?"

Roxana Mărăcineanu, Ministrul Francez al Sporturilor: "Trebuie să ne putem de acord cu toții în jurul lui, să-l punem în mijlocul mesei și statul cu federațiile, cu Comitetul Olimpic, cu actorii din economia privată. De exemplu, anul acesta a fost bugetul 500 de milioane, care nu reprezintă mare lucru, avem numai 0,15 la sută din bugetul total. Dar, de exemplu, colectivitățile teritoriale au 9 miliarde. Iar, din proprie inițiativă, aceste fonduri sunt destinate sportului".

Ce să facem ca să avem campioni olimpici? Roxana Mărăcineanu spune că antrenorii sunt esenţiali, dar nu numai. Şi Franța se plânge de prea puţine ore de sport în şcoli şi de lipsa unui sistem bun de selecţie. Speră că va reuşi să găsească soluţii pentru toate acestea şi că-şi va continua cu pasiune şi proiectele cele mai dragi legate de înotul pentru toţi şi prevenirea înecului. Asta, în condiţiile în care în Franţa înotul este obligatoriu în şcoală între 6-10 ani, numai că există foarte multe cazuri de înec la copii de până în 6 ani, ceea ce a făcut-o să se gândească, la o obligativitate de la 3 ani.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!