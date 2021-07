Intervenția salvatoare a doi polițiști de la Rutieră, înainte ca elicopterul american să aterizeze forțat în intersecție

Doi polițiști de la Brigada Rutieră din București se aflau în intersecția unde a aterizat forțat elicopterul american și au intervenit imediat pentru a opri circulația.

Poliția Română a publicat pe contul de Facebook o imagine cu cei doi agenți care spun că au oprit mașina și au oprit circulația în Piața Charles de Gaulles.

„Eram prima mașină în intersecție, când am văzut că elicopterul zboară la joasă înălțime!Ne-am dat seama imediat că ceva nu este în regulă și am oprit autospeciala, sărind de la volan și oprind circulația celorlalte autoturisme! Astfel, pilotul a avut loc pentru a ateriza în intersecție. Am anunțat imediat dispeceratul și toți colegii din apropiere au venit în sprijin! Ne bucurăm că nimeni nu a fost rănit!” - polițist al Brigăzii Rutiere București”, precizează Poliția Română, felicitându-i pe cei doi pentru prezența de spirit.

Un elicopter militar american care făcea un zbor de antrenament în formaţie, în zona Arcul de Triumf - Bulevardul Aviatorilor, a aterizat de urgenţă în Piaţa Charles de Gaulles. A acroşat cablurile de la sistemul de iluminat public şi a smuls doi stâlpi.