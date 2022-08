Interlopul Fane Văncică a fost filmat în timp ce bătea o femeie. Scene de o cruzime inimaginabilă. "Te omor aici" | VIDEO

Interlopul a lovit-o pe femeie cu picioarele, a tras-o de păr și a țipat la ea. Ba mai mult, Fane Văncică i-a spus acesteia că o omoară.

"În genunchi, ți-am spus. Fă, te omor aici!", a urlat, la un moment dat, Fane Văncică.

Ulterior, într-un live făcut pe rețelele de socializare, interlopul a dezvăluit că femeia pe care a bătut-o este amanta sa.

"În primul rând vreau să-mi cer scuze față de soția mea, de Maria. În al doilea rând îmi cer scuze față de copii. Îmi iubesc prea mult soția, îmi iubesc prea mult copiii ca să nu îmi cer scuze. Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și o amantă. Am avut o amantă, o am în continuare. Am iubit-o foarte mult pe fata asta, am respectat-o... Am fost foarte gelos, când am fost naș... Am chemat-o la mine acum patru luni de zile și am avut impresia că se uită pe un priten de-al meu. M-am luat de ea. Am ajuns acasă și ne-am certat. Eram beat, nu-mi luasem nici pastilele", a spus Fane Văncică.

Polițiștii de la Secția 16 s-au autosesizat în acest caz și investighează incidentul. Potrivit surselor Știrilor Pro TV, oamenii legii nu au primit nicio plângere din partea victimei. Fane Văncică poate fi acuzat de loviri și alte violențe. Totuși, el poate scăpa de acuzații, dacă au trecut trei luni de la comiterea faptei.

Cine este Fane Văncică

Fane Vancică, pe numele său real Cami Niță, este un interlop care activează în Sectorul 5 al Capitalei. Acesta a devenit cunoscut după o altercație cu fiul vitreg al lui Sile Cămătaru, în urmă cu zece ani.

"În 2012, am avut probleme cu cei din clanul Cămătarilor. L-am înjunghiat pe băiatul lui Sile şi am fost condamnat 5 ani şi 6 luni. Mi-am ispăşit pedeapsă şi am devenit un om reabilitat", spunea Fane Văncică în urmă cu câțiva ani.

De asemenea, în trecut, Fane Văncică a fost implicat într-un scandal grav cu Nuțu Cămătaru. Acesta l-a acuzat pe Fane că este informator al Poliției.

Dată publicare: 30-08-2022 10:46