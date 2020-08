Incident grav în capitală. O femeie a fost agresată sexual în unul dintre cele mai circulate parcuri

Incident grav sâmbătă seară în capitală. O femeie a fost urmărită şi agresată sexual în unul dintre cele mai circulate parcuri din Bucureşti.

Suspecţi ar fi doi bărbaţi, iar unul dintre ei este acuzat că ar fi violat-o.

Un apel la 112 anunța aseară că o femeie a fost agresată de un bărbat în Parcul Tineretului din Bucureşti. Femeia era singură în parc, iar cel care ar fi agresat-o era însoţit de un prieten.

Din primele informaţii ale poliţiştilor, se pare că femeia ieşise la alergat în parc. Cei doi bărbaţi au observat-o, au urmărit-o, iar unul dintre ei a agresat-o.

Victima a avut noroc cu câțiva trecători, care au intervenit când i-au auzit strigătele de ajutor.

Martoră: „Am auzit când a strigat ajutor, am urcat, cineva l-a prins pe unul dintre cei doi care a participat la agresiune. Am stat cu ea, era cumva jos. Era speriată şi doar am consiliat-o.

Agresorul a reuşit să fugă din parc, până la venirea echipajului de poliție. Nu la fel s-a întâmplat și cu prietenul său, care a fost imobilizat de unul dintre martori. În scurt timp polițiștii au reușit să îi dea de urmă şi agresorului, care a fost adus la audieri.

Fratele prietenului agresorului: „Ar fi fost cu un prieten, ar fi fost sub influenţa substanţelor alcoolice şi celălalt ar fi agresat-o pe fată, i-ar fi pus mâna la gură, i-ar fi băgat mâna în zonele intime. Am înţeles că e luat pentru tentativă de viol. Stăm doar cu tata şi cred că ar fi ultimul lucru care ar trebui să îl dezamăgească în viaţa asta.

În urma incidentului, femeia a avut nevoie şi de îngrijiri medicale, aşa că la secţie a fost chemat şi un echipaj de ambulanţă, care i-a oferit sprijin.

După ce le-a povestit polițiștilor prin ce a trecut, femeia agresată a fost dusă la Institutul Național de Medicină Legală pentru a i se elibera un certificat medico-legal, care să ateste faptul că a fost agresată sexual.

În tot acest timp, cei doi bărbaţi au rămas la secţia de poliţie pentru a da declaraţii.

Polițiștii urmează să stabilească cum s-a întâmplat totul şi să aplice măsurile legale necesare.