Încercarea unor polițiști din Pașcani de a legitima un bărbat s-a transformat într-o luptă corp la corp. Ce s-a întâmplat

Este anchetă la Pașcani, unde încercarea unor agenți de a legitima un bărbat s-a transformat într-o luptă corp la corp.

Individul care consuma alcool pe stradă a refuzat să prezinte actul de identitate. În cele din urmă a fost pus cu greu la pământ, încătușat și dus la secție. Intervenția dificilă s-a încheiat cu plângeri de ambele părți. Bărbatul - pentru purtare abuzivă, iar agenții de la Poliția Locală - pentru ultraj.

Scena a avut loc în Pașcani, într-o zonă pietonală din fața unui bar. Polițiștii locali spun că bărbatul de 64 de ani a refuzat să se legitimeze, așa că au încercat să îl ducă la secție. Însă intervenția a degenerat.

După câteva minute, martorii care asistau la această scenă au sunat la 112, speriați că bărbatului i s-a făcut rău. Omul a fost transportat la Spitalul Municipal din Pașcani cu mai multe contuzii. Apoi a fost lăsat să plece acasă.

Viorel Obreja, bărbatul implicat în incident: „Am servit o bere. Au venit doi polițiști de la locală să mă legitimeze. Și am întrebat motivul – consumați băuturi alcoolice pe domeniul public. Faceți-mi dovada. După discuția asta, domnul cu camera m-a prins de mână, m-a târât până la mașină, mai mult pe jos, au încercat să mă introducă, m-au trântit. Și am căzut. La un moment dat mi-a pus cătușele. Nu mai aveam aer și s-a chemat salvarea”.

Martor: „Nu a vrut să-i dea actele și l-au luat forțat. L-a târât, l-a pus jos, i-a pus piciorul pe cap. I-au pus cătușele, i-a venit rău pentru forța pe care a depus-o”.

Marius Pintilie, primar Pașcani: „Din punctul meu de vedere nu a fost abuzat nimeni. Avem multiple reclamații de la oamenii de acolo. Polițiștii locali au fost acolo, nu doar ieri, și au dat sancțiuni. În momentul în care un polițist vine și te legitimează, obligația noastră e să le arătăm buletinul”.

Vasilică Avasiloaiei, șef Poliția Locală Pașcani: „I s-a adus la cunoștință că va fi dus la sediul poliției locale cu mașina. L-au condus forțat la mașină, nu au putut să îl introducă și atunci s-a luat decizia încătușării”.

Bărbatul a primit 1.000 de lei amendă pentru că a refuzat să se legitimeze. Unul dintre agenți a depus plângere pentru ultraj, pentru că – spune el – s-a ales cu pantalonii rupți și cu ochelarii sparți după ce a fost îmbrâncit.

Și cel pe care agenții încercau să-l legitimeze a depus plângere, pentru purtare abuzivă.

