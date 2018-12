Începe ”migrația” pachetelor pentru românii din străinătate. ”Slănină, ceapă, țuică”

Mai sunt două săptămâni până la Crăciun, iar rudele pregătesc de zor pachete speciale pentru românii plecaţi din ţară.

Cârnaţii, pastrama şi cozonacii pufoşi cu nucă ajung în Italia, Spania, Germania, Franţa sau Marea Britanie.

„O slănină, o ceapă românească, o ţuică."



Astfel sunt încărcate bagajele multor români care pleacă peste hotare cu avionul şi duc cu ei o parte din gustul de acasă. Cristian munceşte în Germania şi a rugat-o pe mama lui să îi facă un pachet special.

Femeie: „Tradiţional românesc de porc, ce avem noi naturale.”

Reporter: „ Acolo nu se găseşte?”

Femeie: „Nu, doar alte produse."

Mamă: „Gustul tradiţional, de la Zlatna, judeţul Alba."

Şi un domn merge încărcat în vizită la copiii şi nepoţii săi, mutaţi în străinătate.

„Cârnaţi, caltaboşi, ciolan afumat, fasole pentru frecat. Slănină de aia bună şi tăieţei. Trei feluri de prăjituri, negresă şi două feluri de chec."

Bărbat: „Ei ne-au zis să mergem fără bagaj, dar am luat şi am şi depăşit. Am vreo 35.”

Reporter: „Deci a fost mare porcul?”

Bărbat: „Da, a fost."

Atenţie însă ce puneţi în bagaje. În unele ţări este posibil să nu vă lase să intraţi cu preparate din porc.

Iuliu Pop, director operaţional Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca: „O dificultate ar fi spre zona de est: Turcia, Dubai, ţările arabe - acolo e mai dificil să introducă în ţară."

Mulţi români din străinătate au dat din timp comenzi în ţară pentru masa de Crăciun.

„Aici pregătim un colet pentru o familie de romani stabilită în Germania: cârnaţi afumat, şuncă, caltaboş, tobă şi nelipsitele jumări."

Alina Fazecaș: „Cum soţul meu nu va veni acasă de sărbători, m-am gândit să-i trimit din porcul nostru: lebăr, jumările, preferatele lui, cârnaţi, şuncă şi nelipsita ţuica."

Unele fabrici, care vând coşuri cu produse din carne de mangaliţa sau de vânat, au cereri până la jumătatea lunii ianuarie.

Ioan Tătăran, proprietar fabrică: „Am început comenzile şi livrăm în Italia, Spania, Germnaia, Cehia. Pentru o familie de 5 membri, undeva la 250 lei ar costa să aibă pe masa caltaboş, cârnaţi, şuncă, salam chiar şi un ciolan să pună în oală cu sarmale."

Treaba merge şi la firmele de transport.

Reporter: „Ce trimiteţi?”

Femeie: „Două raţe pregătite şi congelate, ceva murături, nişte dulciuri."

Femeie: „Îşi aduce aminte de România, iar eu îi onorez această amintire prin faptul că îi trimit de-ale noastre. Puţin cârnat, o tobă."

Cei de la firmele de transport îi sfătuiesc pe oameni să trimită pachetele din timp, pentru a fi siguri că ajung la destinaţie până la Crăciun.

