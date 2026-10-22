Instanţa a respins cererile şi excepţiile invocate de inculpată, constatând că dosarul a fost întocmit corect. „Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpata Iovanovici-Şoşoacă Diana, pentru săvârşirea a patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, şi pe inculpatul Şoşoaca Dumitru Silvestru, pentru săvârşirea a patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii”, se arată în decizia magistraţilor, conform Agerpres.

Diana Şoşoacă a fost trimisă în judecată în luna iulie de PÎCCJ pentru lipsire ilegală de libertate, după ce, în decembrie 2021, ar fi sechestrat în cabinetul său de avocatură din Bucureşti o jurnalistă din Italia, sosită pentru a-i lua un interviu. În acelaşi dosar este cercetat şi fostul său soţ, Dumitru Silvestru Şoşoacă, acuzat tot de de lipsire de libertate în mod ilegal şi lovire sau alte violenţe.

Acest dosar reprezintă o parte din cauza pentru care Parlamentul European i-a ridicat imunitatea europarlamentarei. Celelalte acuzaţii, care vizează propaganda legionară, au fost disjunse şi fac obiectul unor cercetări separate.

Potrivit plângerii penale depuse în decembrie 2021 de jurnalista Lucia Goracci, de la televiziunea publică italiană RAI Uno, scandalul a izbucnit după ce fosta senatoare s-a răzgândit în privinţa întrebărilor, a încuiat uşa şi a solicitat intervenţia Poliţiei. O echipă de agenţi de la Secţia 4 s-a deplasat la faţa locului, moment în care Silvestru Şoşoacă a agresat unul dintre poliţişti.

Acuzațiile procurorilor

„În data de 10 decembrie 2021, cei doi inculpaţi au lipsit de libertate patru persoane (trei persoane vătămate şi un martor), care fuseseră invitate în incinta cabinetului de avocat din Bucureşti al inculpatei în vederea realizării unui interviu. În acelaşi context, cel de al doilea inculpat a exercitat acte de violenţă asupra uneia dintre persoanele vătămate, lovind-o cu pumnii în zona umărului şi peste braţ şi smulgându-i masca sanitară de pe faţă. Procurorul a reţinut că acţiunea de lipsire de libertate a fost generată de nemulţumirea inculpatei cu privire la întrebările adresate de una dintre persoanele vătămate (jurnalist) şi nicidecum de comiterea unor infracţiuni de către persoanele vătămate, acestea fiind supravegheate pe tot parcursul interviului de către celălalt inculpat şi un martor”, precizează procurorii.

Parchetul subliniază că, la momentul comiterii faptelor, Diana Şoşoacă deţinea calitatea de senator. Conform legii, deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi penal şi trimişi în judecată pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.