Incendiu violent pe drumul care leagă Buzăul de Ploiești. Un motel a fost distrus de flăcări

A fost pericol de explozie, duminică, pe Drumul Național Buzău - Ploiești. Un incendiu care a cuprins un motel de la marginea șoselei amenința și o benzinărie din apropriere.

În clădire se aflau cinci persoane, între care și doi copii. Cu toții dormeau la acea oră, dar au reușit să iasă la timp.

De trei ore au avut nevoie pompierii pentru a stinge flăcările.

Proprietarul motelului și familia să au fost treziți noaptea de alarma de incendiu.

Cristi Gașpar, proprietarul motelului: "Când am ieșit era fum mult. I-am zis fratelui meu: 'Scoate soția și copiii și hai afară'. Am scos copiii, m-am întors înapoi să văd dacă salvez ceva. Lumea din trafic a oprit și am urcat cu stingătoarele și mâinile, am crezut că putem noi să stingem focul, nu am putut deloc".

Până la sosirea pompierilor, oamenii au încercat în zadar să oprească flacările care au cuprins partea superioară a clădirii.

Reporter: "Cât de mari erau flacările?".

Mama proprietarului: "Nu pot să spun cât de mari erau, că erau imense de la 3 kilometri, că fumul se vedea de pe Istrița, de pe dealul ăla de sus, erau imense".

Pompierii au cerut întăriri, pentru că focul ris ca să ajungă la o benzinărie și la o vulcanizare aflate în apropiere.

Ionuț Casaru, ISU Buzău: "Ajuns la fața locului, primul echipaj a constatat că incendiul se manifesta violent cu flacără deschisă la nivelul podului pe o suprafață de 200 de metri pătrați".

Incendiul a fost stins după trei ore. A scăpat neatins doar restaurantul de la parter. Etajul, cu o suprafață de 600 de metri pătrați, a fost distrus. Odată cu el, și toate documentele firmei. Pompierii spun că totul a pornit de la un scurt circuit. Clădirea era, din fericire, asigurată.