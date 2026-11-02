Un polițist de 25 de ani din Dolj s-ar fi împușcat în cap, în mașină. A fost dus la spital, în stare gravă

Un tânăr de 25 de ani, agent de poliție într-o localitate din Dolj, s-ar fi împușcat cu pistolul din dotare în zona capului, în mașina personală. Tânărul a fost preluat de ambulanță și transportat la spital, în stare gravă.