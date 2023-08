Incendiu puternic în complexul rezidențial Cosmopolis, din Ilfov. Mai multe mașini s-au făcut scrum

Patru mașini, care se aflau chiar în fața blocurilor, au fost distruse de flăcări.

Focul a pornit de la o mașină care se afla în mers. Șoferul a oprit autoturismul în dreptul altor 3 mașini care erau parcate.

Din fericire, șoferul a ieșit din mașină singur și nu a fost rănit. În celalalte autovehicule nu se afla nicio persoană.

Una dintre mașinile care au ars era electrică, potrivit martorilor. De teamă că focul s-ar putea extinde oamenii au început să își mute mașinile într-un loc sigur.

Potrivit pompierilor, focul ar fi pornit de la un scurtcircuit.

Ionuț Cosmin Rîpeanu, ISU: „Când am ajuns la fața locului ardea un autoturism care se afla în deplasare. Acesta s-a oprit în dreptul altor trei autoturisme cel care era în deplasare a ars în totalitate, iar cele trei autoturisme au fost afectate în proporție de 80%. Cele trei erau parcate în apropierea unui bloc. Am procedat pentru a limita focul la cele trei autoturisme. Nu au fost afectate propietatățile imobiliare, nu au fost victime. Propietarul mașinii s-a autoevacuat, iar în cele trei nu era nicio persoană. Este vorba de mașina pe care o vedem pe șosea, marca BMW, era propietarul în aceasta și s-a autoevacuat. Cele trei mașini, Dacia Duster, una Skoda, iar cealaltă Toyota hybrid au fost afectate și nu era nimeni în interiorul lor și am lichidat incendiul. Cauza probabil este aceea de scurtcircuit”.

Dată publicare: 21-08-2023 22:04