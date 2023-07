Incendiu la Centrul de Recuperare pentru Copii. Conducerea unității spune că transformatorul care a luat foc era nou

Peste 100 de pacienți și cei care-i însoțeau - părinți ori bunici - au fost evacuați de urgență. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Cel mai probabil, cauza incendiului ar fi canicula, care a încins peste măsură cablurile, cred cei din conducerea unității medicale. Tot ei spun că transformatorul era nou.

Cazați peste noapte la Spitalul pentru copii "Marie Curie", din apropiere, pacienții ar urma să revină miercuri în saloanele lor.

Alarma s-a dat în jurul orei 22, când transformatorul a explodat și a fost cuprins de flăcări uriașe. Cei aflați în zonă au încercat să stingă incendiul înainte să ajungă pompierii.

Trecător: ”Eram pe bulevard, pe Brâncoveanu, și am auzit o bubuitură puternică și am văzut flăcări și am fugit repede să văd ce este. Și după aceea au început să vină pompierii, să vină jandarmii, să vină ambulanțe. M-am speriat pur și simplu, că nu știam ce se întâmplă.”

Localnic: ”S-a auzit o bubuitură, am ieșit afară, am văzut flacără, ne-am întors, am luat extinctoare, eu cu vecinul de vis-a-vis, am încercat cu 2 extinctoare să stingem focul, nu s-a putut.”

În acest timp, medici și asistente, o parte veniți de acasă, încercau, la rândul lor, să stingă flăcările. În timp ce alții se ocupau de evacuarea celor 110 pacienți, cu vârste de la 4 luni la 17 ani - dar și a însoțitorilor.

Dr. Andrada Mirea, directorul medical al Centrului de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robănescu: ”S-au organizat cu extinctoarele, numai că flăcările erau... Practic în maxim 5-7 minute toți pacienții erau aici în stradă. A fost un apel din partea inginerului nostru de pe tehnic, a sunat la Enel și aceștia au confirmat că a picat o fază. Că sunt probleme pe străzi din cauza căldurii. Se încing cablurile, se încing transformatoarele.”

Raed Arafat: "Din fericire nu avem victime, nu avem persoane care au necesitat îngrijiri medicale până la acest moment. Va fi investigată cauza incendiului.”

Cei evacuați au ajuns la spitalul Marie Curie, aflat chiar lângă centrul în care s-a petrecut explozia.

Dr. Denis Ștefănescu, purtătorul de cuvânt al Spitalului „M.S. Curie”: ”Toți au fost preluați de către spital, acum sunt cazați și sunt în siguranță. Toată lumea e calmă. Copiii mari s-au speriat, dar acum au înțeles și totul e ok.”

Zona - împânzită de pompieri, polițiști și jandarmi - a fost blocată aproape 2 ore.

Pompier: „Salvatorii au intervenit cu 15 autospeciale pentru stingerea incendiului, iar oamenii spun că misiunea a fost îngreunată de lipsa hidranților din zonă.”

Autoritățile au promis că pacientii se vor putea întoarce în saloanele lor miercuri dimineață.

În urma incendiului au fost afectate două autoturisme, transformatorul şi izolaţia de pe faţada clădirii unităţii medicale, informează ISU Bucureşti-Ilfov.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 26-07-2023 07:08