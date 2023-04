Imagini tulburătoare în spitalul cuprins de flăcări, în China. Pacienții au ieșit pe geam încercând să se salveze

În înregistrările video care circulă pe rețelele de socializare se vede cum din clădire iese fum, iar unele persoane se urcă pe ferestre folosind ceea ce par a fi frânghii improvizate din cearșafuri de pat.

Alții s-au refugiat pe unitățile de aer condiționat, aflate în exteriorul clădirii. Peste 70 de oameni au fost evacuați și transferați la alte spitale, iar focul a fost stins după aproximativ o oră. Cauza incendiului este încă investigată.

Patients have been seen climbing out of their windows after a fire broke out in a Beijing hospital, killing at least 21 people.

