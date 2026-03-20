Iar proprietara locuinței de unde ar fi pornit flăcările, o femeie de 58 de ani, a fost găsită moartă înăuntru. Există suspiciunea că ea ar fi provocat incendiul. Flăcările au izbucnit într-o garsonieră de la ultimul etaj al blocului și s-au extins rapid, până la acoperiș. Vecinii au observat vâlvătaia și au sunat speriați la 112.

Mai bine de 100 de oameni au ieșit în grabă din locuințe.

7 persoane au avut nevoie de ajutorul salvatorilor, pentru a coborî din blocul inundat de fum. Toate au ajuns la spital - fie cu intoxicații, fie cu atacuri de panică. Zeci de pompieri au fost mobilizați, în lupta cu flăcările. Proprietara garsonierei de unde ar fi pornit incendiul, o femeie de 58 de ani, a fost găsită fără viață.

Cătălin Vătămanu comandantul detaşamentului de pompieri din Bacău: „Persoana surprinsă în apartament a fost declarată decedată. Am intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială cu scară, o descarcerare, un echipaj SMURD”.

Primele date ale anchetei arată că tocmai femeia care a murit ar fi provocat incendiul.

Vecin: „Periculoasă nu am simţit-o dar ea ne ameninţa că e blocul ei că a construit ea tot pe aici că e pământul ei.”

Vecin: ”Zicea că e pământul ei că ne-a făcut ea apartamentele dacă a plătit chiria”.

Ancheta urmează să confirme sau să infirme această ipoteză.