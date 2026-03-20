Iar proprietara locuinței de unde ar fi pornit flăcările, o femeie de 58 de ani, a fost găsită moartă înăuntru. Există suspiciunea că ea ar fi provocat incendiul. Flăcările au izbucnit într-o garsonieră de la ultimul etaj al blocului și s-au extins rapid, până la acoperiș. Vecinii au observat vâlvătaia și au sunat speriați la 112. 

Mai bine de 100 de oameni au ieșit în grabă din locuințe.

7 persoane au avut nevoie de ajutorul salvatorilor, pentru a coborî din blocul inundat de fum. Toate au ajuns la spital - fie cu intoxicații, fie cu atacuri de panică. Zeci de pompieri au fost mobilizați, în lupta cu flăcările. Proprietara garsonierei de unde ar fi pornit incendiul, o femeie de 58 de ani, a fost găsită fără viață.

Cătălin Vătămanu comandantul detaşamentului de pompieri din Bacău: „Persoana surprinsă în apartament a fost declarată decedată. Am intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială cu scară, o descarcerare, un echipaj SMURD”.

Peste 1,5 milioane de cărți de identitate electronice emise în primul an. Cum se poate obține documentul
Peste 1,5 milioane de cărți de identitate electronice emise în primul an. Cum se poate obține documentul

Primele date ale anchetei arată că tocmai femeia care a murit ar fi provocat incendiul. 

Vecin: „Periculoasă nu am simţit-o dar ea ne ameninţa că e blocul ei că a construit ea tot pe aici că e pământul ei.”

Vecin: ”Zicea că e pământul ei că ne-a făcut ea apartamentele dacă a plătit chiria”.

Ancheta urmează să confirme sau să infirme această ipoteză.