Impozit cu 500% mai mare pentru clădirile lăsate în paragină, la Brăila. Un proprietar are de plată 60.000 de euro pe an

Proprietarii clădirilor din centrul istoric al Brăilei vor plăti impozite de șase ori mai mari dacă țin imobilele în paragină. Decizia, luată de consiliul local, îi pune la grea încercare pe contribuabili.

De exemplu, pentru un hotel construit pe vremea regelui Carol I, care stă să cadă, dările către bugetul local se ridică la aproape 300.000 de lei pe an - adică aproximativ 60.000 de euro.

Măsura vine la pachet și cu o răsplată pentru cei care se conformează și își reabilitează clădirile. Aceștia vor fi scutiți de la plata impozitului timp de trei ani.

Hotelul "Bristol" din Brăila, cunoscut acum sub numele de "Pescăruş", a fost construit în 1892 şi a impus la acea vreme noi standarde pentru industria hotelieră din România. După Revoluţie, soarta imobilului a fost disputată ani de zile în justiţie, timp în care n-a mai fost întreţinut a ajuns o ruină.

Alexandru Jantea Crican, viceprimar Brăila: "Acum este, în sens negativ, un simbol al acestei străzi. Sperăm ca proprietarii, la un moment, dat să intervină asupra ei şi să o reabiliteze la valoarea pe care a avut-o cândva."

Pentru ca astfel de clădiri să nu mai strice imaginea oraşului, autorităţile din Brăila au hotărât să majoreze impozitul până la limita maximă permisă de lege.

Marian Dragomir, primar Brăila: "Dacă nu reabilitezi clădirea din centrul istoric, plăteşti 500% impozit pe paragină. Dacă o reabilitezi, trei ani de zile nu mai plăteşti impozit pe clădirea reabilitată.”

Cel mai mare impozit majorat îl are de plătit o firmă - aproximativ 60.000 de euro pe an. Iar o persoană fizică a aflat că trebuie să vireze la bugetul local peste 10.000 de euro pe an, după ce au intrat în vigoare noile reguli.

Primăria s-a arătat indulgentă cu proprietarii care au cerut, în ultimul an, autorizaţii pentru reabilitare sau chiar au început lucrările. Alţii au preferat să ignore amenzile şi avertismentele.

Primăria din Brăila a identificat 117 clădiri aflate în stadii avansate de degradare. Unele dintre ele reprezintă un real pericol şi pentru trecători. 72 de proprietari, persoane fizice sau juridice, nu au reacţionat în niciun fel, aşa că anul acesta vor fi impozitaţi cu 500%.

Și în Oradea, Cluj sau Constanța s-a luat decizia supraimpozitării clădirilor lăsate în paragină. În Timișoara însă, primarul Dominic Fritz a anunțat la finele anului trecut că renunță la această măsură, decisă în 2018, după ce primăria a pierdut toate procesele intentate de proprietari.