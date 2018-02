Impact mortal pentru o femeie, după ce a ales să traverseze strada printr-un loc nepermis

Graba şi neatenţia au fost o combinaţie mortală în cazul unei femei de 61 de ani, din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Victima, care trebuia să se întâlnească cu soţul ei, a traversat prin loc nepermis şi a fost lovită puternic de o maşină.

Şoferul, un tânăr de 19 ani, spune că nu a putut evita impactul. Toate eforturile medicilor de a-i salva viaţa victimei, au fost în zadar.

Tragedia s-a petrecut în satul Coldău. Femeia de 61 de ani se întorcea acasă, după ce şi-a vizitat rudele din Hunedoara. Autobuzul a lăsat-o în staţia din localitate, unde trebuia să se întâlnească cu soţul ei. Din păcate, la sosirea bărbatului, femeia era fără viaţă.

"Veneam de acasă, am vorbit cu ea şi ea zice: sunt în staţie aici şi trec la Regal, să mă aştepţi cu maşina. Pe când văd coloana de maşini şi-i văd geanta jos”, povestește soțul femeii.

Se pare că femeia ar fi traversat strada printr-un loc nepermis, deşi în apropiere se afla o trecere de pietoni.

"Era la 50 de metri de trecerea de pietoni, eu am vrut să o feresc, dar a ieşit în faţa mea. În negru a fost, 5-10 metri am văzut-o în faţă, am dat să o feresc dar nu am putut. A fugit în faţa mea, nu ştiu", explică șoferul.

Echipajele medicale au ajuns imediat la locul accidentului şi au încercat să o resusciteze pe femeie, însă lovitura i-a fost fatală.

Pe numele şoferului de 19 ani s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest şi nu consumase alcool.