Coliziune violentă între două trenuri, în SUA. Doi morți și peste 50 de răniți

Potrivit primelor informaţii, în accidentul produs duminică dimineaţa în apropierea oraşului Cayce au fost implicate un tren de pasageri şi un marfar.

Mai multe vagoane ale trenului de pasageri, care circula între New York şi Miami, au deraiat în urma impactului, a precizat compania feroviară american Amtrak într-un comunicat citat de BBC.

#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi