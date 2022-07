Imagini șocante surprinse prin satelit arată efectul devastator al caniculei asupra Marii Britanii. FOTO

La începutul acestei săptămâni, temperaturile în Marea Britanie au atins 40 de grade Celsius pentru prima dată, după avertismentul de căldură extremă din partea serviciului meteorologic Met Office.

Deși vremea caldă începe să se atenueze, țara se confruntă în continuare cu consecințele caniculei. Pe teritoriul Angliei, incendiile de vegetație au distrus case și peisaje locale.

Meteorologul Dan Holley, prezentator al vremii la BBC, a distribuit pe Twitter o imagine din iulie 2021 și alta din iulie 2022, pentru a arăta pagubele cauzate de căldură în Regatul Unit. Prima imagine arată un teren mult mai verde și mai sănătos al țării, în timp ce a doua arată teritoriul Regatului Unit ca fiind mult mai uscat, cu o culoare mai palidă.

Postarea lui Holley a stârnit un val de reacții, amplificând îngrijorarea oamenilor cu privire la criza climatică prin care trece planeta, potrivit LADBible.

Omul de știință Nikos Christidis, care se ocupă de schimbările climatice la Met Office, a spus: „Schimbările climatice au influențat deja probabilitatea de temperaturi extreme în Marea Britanie.

„Șansele de a vedea zile de 40 de grade Celsius în Marea Britanie ar putea fi de 10 ori mai mari în clima actuală decât într-un climat natural neafectat de influența umană.

„Probabilitatea de a depăși 40 de grade Celsius oriunde în Marea Britanie într-un anumit an a crescut rapid de asemenea, și chiar și cu angajamentele actuale privind reducerea emisiilor [de carbon], astfel de extreme ar putea avea loc la fiecare 15 ani în climatul anului 2100”.

