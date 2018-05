Imagini revoltătoare în Neamț. Doi bărbați, filmați în timp ce își loveau caii înhămați

Episod revoltător în judeţul Neamţ. Doi bărbaţi au fost filmaţi în timp ce îşi lovesc cu brutalitate caii înhămaţi la căruţe, ca să-i "impulsioneze", după cum a declarat unul dintre indivizi.

Imaginile au ajuns pe internet şi au stârnit indignare, dar reprezintă şi punctul de plecare al unei anchete. Poliţia Animalelor s-a autosesizat şi face cercetări.

Scenele s-au petrecut în comuna Săbăoani, din Neamţ. Un bărbat aflat în trafic a filmat indignat cum cei doi bărbaţi lovesc fără milă bieţii cai, înhămați la căruțe, apoi a postat imaginile pe internet.

"Pur şi simplu ei au început să tragă de cai în dreapta şi în stânga. Ar trebui să le ia animalele, că le ia pâinea de la gură şi poate aşa s-ar învăţa minte să aibă mai multă grijă”, spune martorul.

În scurt timp, filmarea a devenit virală şi a ajuns şi sub ochii celor de la poliţia animalelor.

Autorităţile s-au autosesizat, iar unul dintre proprietari a fost identificat în scurt timp.

Gheorghiță Matei, proprietarul unuia dintre căi: "Păi trebuie să îi mai dai câte un bici ca dacă nu îi dai îţi dă el. Ăla a cumpărat un cal şi am vrut să vedem dacă trage ăla sau asta. Şi al meu are 2 luni. Când am văzut că nu mai trage, am zis să dăm şi noi 3 bice să vedem dacă are oleacă de duh în el."

Tatăl bărbatului susţine că nu ar fi însă prima oară...

Reporter: Loveşte des animalele?

Dumitru Matei, tatăl suspectului: Da cum dar când bea e gata, ca el nu mai este nimeni.

Reporter: I-aţi zis vreodată să înceteze?

Dumitru Matei, tatăl suspectului: Nu ai ce înţelege la el că sare la mine."

Autorităţile îl caută acum şi pe celălalt individ.

"După identificarea persoanelor care au maltratat caii se ajunge până la confiscarea animalelor chiar şi cu pedeapsa. Riscă şi amendă până la 6.000 de lei plus chiar închisoarea până la 3 ani”, Cătălin Paraschiv, de la Poliția Animalelor.

Caii urmează să fie consultaţi de un medic veterinar, care va face o evaluare ce va ajunge apoi pe masa celor de la Protecţia animalelor.