Ilie Năstase, despre reținerea sa: ”M-au oprit numai pe mine, a fost un pont. M-au provocat”

Ilie Năstase susţine că a fost singurul şofer oprit în noapte în care a fost depistat de poliţişti conducând sub influenţa băuturilor alcoolice, menţionând că nu a refuzat să se legitimeze şi că oprirea sa a fost un "pont".

"Au trecut zeci de maşini pe lânga mine, m-au oprit numai pe mine. A doua zi m-au urmărit la spital, au stat după colţ şi m-au oprit din nou. Am fost singura maşină oprită. Nu e adevărat că n-am vrut să mă legitimez. Eram în mijlocul străzii, erau paparazzii, m-am dus 5 metri mai încolo. Eu nu l-am înjurat pe poliţist până nu mi-a pus cătuşe, m-au provocat. Eu aveam portofelul în mână să scot actele, dar mă tragea de centură, nu aveam cum să scot actele. Am recunoscut că am băut, am suflat în aparat. Era un băiat acolo care spunea că mă arestează", a spus Ilie Năstase la Antena 3, conform Mediafax.

Fostul tenismen a povestit despre o întâmplare similară, petrecută în străinătate, când poliţistul i-a dat posibilitatea să plece fără maşină.

"M-au oprit, m-au văzut că am ieşit de la restaurant. Puteţi să mergeţi cu maşina în continuare. Dacă sunteţi pericol, veniţi şi o luaţi mâine. Am lăsat maşina acolo că mi-am dat seama că omul mi-a dat o şansă. Au procedat cu cap, nu cu picioarele pe mine. M-au urmărit de la restaurant că a fost un pont. De ce m-au oprit numai pe mine. Erau trei echipaje. trei echipaje pentru o persoană.(..) O să mă duc la CEDO. M-au provocat. Le mulţumesc că m-au oprit, poate făcem un accident. Unde e pericolul dacă m-au oprit imediat?", a completat Năstase.

