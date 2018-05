Reacţia lui Ilie Năstase, după ce a fost încătuşat. "Da, i-am înjurat, păi nu meritau?"

Agerpres

Fostul tenismen ameninţă că se va duce la CEDO, fiindcă a fost jignit şi a rămas cu urme de violenţă fizică.

„Era pe la 1-2, am ieşit de la restaurant cu nişte prieteni, jucători de tenis, şi la 2 metri de ieşirea din Parcul Herăstrău era poliţia. M-au oprit, am oprit bineînţeles, şi m-au întrebat dacă am băut. Da, am băut. Ce aţi băut? Trei beri. Haideţi, că nu vă cred, aţi stat 3 ore acolo, şi aţi consumat 3 beri? Da, dom’le, dar am mai şi mâncat. Dovadă că am fost la poliţie, aşa a ieşit, 0,5, care înseamnă 2 sau 3 beri, da? Păi meritam eu să mă trântească de pământ cu faţa, să îmi pună cătuşele şi să mă ducă la poliţie în cătuşe? Era necesară treaba asta”, a declarat telefonic Ilie Năstase, pentru Ştirile ProTV.

„Le-am spus, dacă voi sunteţi nesimţiţi şi nu mă credeţi, am 72 de ani. V-am spus că am băut 3 beri şi voi îmi spuneţi că nu e adevărat. Păi, hai să mergem la Poliţie. Da, i-am înjurat, e adevărat. Păi, nu meritau?”

"Când am ajuns la poliţie, mi-a luat testul de alcool, mi-a mai băgat un tub pentru droguri, şi asta a fost o marte jignire, că eu am 72 de ani, nu am luat în viaţa mea droguri, şi la urmă au vrut să îmi ia şi sânge. Păi, dacă a ieşit la testul de alcool 0,5, de ce vrei să îmi mai iei tu sânge mie?”

„Să-mi pună mie cătuşele şi să mă ducă la poliţie, erau acolo 100 de poliţişti care se uitau la mine încătuşat? Şi nu îmi dădeau drumul, stai, că trebuie să mergem în sală, să scriem procesul-verbal. Şi, normal, trebuia să vină un şef, care nu putea să vină, că e ora 6 sau 7 dimineaţa. Ştiţi că există o lege în România care orice demnitate, că şi generalii sunt demnitari, trebuie să ceară permisiune şefului lui. Nu au cerut la nimeni. Au făcut cum zice doamna Kovesi, este un stat poliţienesc”.

„Mă duc acum la spital, îmi iau certificat medical şi mă duc la CEDO. Nu în România, în România nu se câştigă nimic.”

"Păi mie nu mi s-au întors mâinile niciodată la spate. Nici Ceauşescu nu mi-a spus să stau cu mâinile la spate, d-apăi cu cătuşe. E cea mai mare jignire pentru mine, mai ales că sunt general în Armata Română. Nu ştiu cine trebuie să răspundă, doamna Dan trebuie să ia o atitudine foarte serioasă, să facă o anchetă. Recunosc că am şi înjurat. Tu eşti vinovat înainte să fii judecat, asta e România”.

