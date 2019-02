Ilie Năstase a recunoscut acuzațiile și va munci în folosul comunității

Fostul tenismen Ilie Năstase a recunoscut acuzațiile în procesul în care era acuzat de refuzul de a se supune la recoltarea de probe biologice și conducerea unui vehicul pe drumurile publice, deși avea permisul suspendat.

Ilie Năstase a transmis că regretă profund faptele și că acceptă să muncească în folosul comunității.

Toate acestea, în schimbul judecării prin procedură simplificată și a amânării executării pedepsei.

El risca până la 6 ani de închisoare, dacă era găsit vinovat.

Filmul incidentelor din 25 mai 2018:

Totul a început la prima oră a dimineții, când polițiștii l-au acuzat de conducere sub influența alcoolului și refuzul de a i se preleva probe biologice. Pe la prânz, lucrurile s-au complicat și mai tare.

După ce a petrecut mai multe ore într-un restaurant din Herăstrău, fostul tenismen a fost oprit de polițiștii Brigăzii Rutiere. Era ora 4 dimineață.

Ilie Năstase: ”Nici nu am ieșit din Herăstrău. Stăteau la pândă 3 mașini. M-au oprit și m-au întrebat dacă am băut. Am spus că 3 beri. Mi-au zis Hai domne’ că ai băut mai mult. Atunci m-am enervat și i-am spus : Mai și mănânc! A zis facem testul. Am zis că nu fac testul aici. Am 72 de ani și ți-am spus cinstit cât am băut. Și am zis haideți la poliție, să-mi faceți acolo. M-a tras afară din mașină m-a aruncat pe trotuar cu fața în jos și un băiețel din asta mai solid mi-a pus piciorul pe spate.”

Polițiștii de la rutieră spun însă că Ilie Năstase le-ar fi vorbit urat, dar și că a plecat în timpul controlului fără acordul agentului. Drept urmare, două echipaje i-au luat urma și l-au blocat în trafic după 200 de metri. În acel moment fostul sportiv a fost dat jos din mașină și încătușat.

Năstase a fost dus la sediul INML, unde a acceptat să sufle în aparatul etilotest. Acesta a indicat o alcoolemie de 0, 55 în aerul expirat. A refuzat însă prelevarea de probe biologice, așa că agenții l-au condus la sediu, unde i-au întocmit dosar penal și i-au suspendat permisul de conducere.

În jurul orei 7 Năstase a plecat de la Brigada Rutieră într-un taxi.

La câteva ore după ce polițiștii i-au spus lui Năstase că are dosar penal și dreptul de conducere suspendat, acesta s-a prezentat la Spitalul Floreasca, pe o motocicletă. A vrut să-și scoată certificat medico-legal pentru rănile suferite la încătușare.

La plecare însă, Năstase a greșit din nou și a întors pe linie continuă, așa că un alt echipaj l-a tras pe dreapta, iar fostul tenisman a fost reținut din nou.

A fost momentul în care i s-a deschis încă un dosar penal, pentru conducere cu permis suspendat.

Ulterior, polițiștii au realizat că Năstase avea nevoie și de categoria A ca să poată să se urce pe respectiva motocicletă: ”E prima oară când mi se pun cătușele”.

În urmă cu 8 ani, culmea, pe aceeași stradă, același Ilie Năstase a fost prins băut la volan. Și atunci i-a fost suspendat permisul și a fost amendat. Atunci a avut o alcoolemie de 0,33 în aerul expirat.

