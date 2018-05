Mesajele dintre profesoară și elevul cu handicap: „Ochii tăi mă fac să-mi pierd controlul”

Scandal în Tulcea după ce au apărut informaţii şi mesaje care ar arăta ca o profesoară de la o școală din oraş ar fi avut o relație nepotrivită cu un elev de 17 ani.

Cazul este în atenţia poliţiştilor, a inspectorilor şcolari, dar a fost declanşată o anchetă internă şi în rândul angajaţilor de la Direcţia pentru Protecţia Copilului.

Directoarea adjunctă a instituţiei ştia despre acest caz, însă nu şi-ar fi informat superiorii. Iar profesoara acuzată şi-a dat demisia şi neagă acuzaţiile.

Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor şi a conducerii Inspectoratului Școlar şi a Direcţiei pentru Protecţia Copilului în urma apariţiei unor mesaje care suprind declaraţiile de dragoste dintre elev şi profesoară. Mesajele dintre cei doi sunt de anul trecut, susţine cel care le-a obţinut.

Tânărul de 17 ani are un handicap mediu, iar profesoara, mamă a unui copil de cinci ani, are 35 de ani şi este căsătorită. Situaţia celor doi ar fi trezit suspiciuni angajaţilor centrului special unde stă băiatul de 17 ani, iar suprinzator la începutul acestui an profesoara şi-a dat demisia.

Apariţia imaginilor a provocat un nou scandal chiar şi cei care conduc Direcţia pentru Protecţia Copilului, instituţie care are în grijă centrul special. Directorul adjunct al instituţiei este acuzat de superiori ca a luat la cunoştinţă de acest caz,dar nu a anunţat autorităţile pentru declanşarea unei anchete.

Pe de altă parte, poliţiştii o vor chema la audieri pe femeia acuzată. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei pentru Protecţia Copilului, profesoara a negat relaţia dintre ea şi elev.

