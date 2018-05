Prima reacție a soțului profesoarei din Focșani, surprinsă în ipostaze intime cu un elev. ”Am rămas devastat”

YouTube/Ziarul de Vrancea

Stelian Ghinea, soțul profesoarei din Focșani surprinse în ipostaze intime cu un elev a oferit un interviu presei locale în urma incidentului și a vorbit despre reacția avută de soția lui în momentul în care imaginile i-au fost arătate.

”Nu mi-a dat nicio explicație, eu am rămas devastat, pur și simplu nu știam ce să mai comentez la așa ceva. Îmi pare rău și Ovidiu cred că a căzut o victimă în această situație, e un copil până la urmă, chiar dacă are 19 ani, este un copil, un adolescent în formare, totuși, să ne gândim și la lucrul acesta. Și ea, cadru didactic, un lider. Un lider nu ar face așa ceva niciodată. Director, formator de opinie, educă, are viața atâtor elevi în mână”, a spus soțul profesoarei.

Cei doi formează un cuplu din 2012 și și-au oficializat relația în 2014, iar împreună au un copil de 4 ani.

”Este o situație dezastru, nu sunt cuvinte de spus, nu știu cum să mă exprim. Au fost neînțelegeri, într-adevăr, situații, dar le-am acceptat pe toate, am trecut peste toate, dar soția a zis că nu s-a întâmplat nimic, nu este nicio problemă, sunt lucruri care se petrec ca în orice familie și trecem peste toate problemele, dar ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, acum stau și mă gândesc că probabil o fi mințit la anumite lucruri. Eu am avut încredere în ea și ca orice cuplu, bineînțeles, după atâția ani de căsnicie trebuie să ai, imposibil să gândești altfel”, a spus Stelian Ghinea, într-un interviu acordat publicației locale Ziarul de Vrancea.

Un scandal răsunător a izbucnit, luni, la un liceu din Focşani, în urma căruia directoarea şi-a dat demisia, după apariţia unor fotografii indecente alături de un elev pe o reţea socială, făcute publice chiar de soțul său.

