Angajatii au vrut astfel să îi preia fără programare pe cei mici, pentru depunerea dosarului de eliberare a pașaportului. Numai că nimeni nu le-a spus părinților că locurile sunt limitate. Încă de dimineață, sute de persoane s-au înghesuit la o coadă imensă.

Autoritățile din Timiș au anunțat zilele trecute că vor să le facă un cadou copiilor de 1 iunie: vor putea să își facă pașaport fără programare. Iar, miercuri, când au deschis ghișeele, la coadă erau prezenți părinți cu sute de copii.

Femeie: “Am copiii treziți de la ora cinci, nu suntem de aici din oraș. Nu ni s-a spus că trebuie numere de ordine, nu au spus la toată lumea, nici pe site, nici când am ajuns aici, și erau 600 de persoane cu copii aici. Ca să ne spună când am ajuns aici în față că s-au dat cele 100 de numere de ordine”.

Bărbat: „Noi trebuie să plecăm, dar uitați am venit aici de la ora 7, o coadă imensă ce a fost, am înțeles că de la ora 3 au intrat pe aici. Noaptea prin parcări s-au făcut liste, cei de pe liste au luat bonurile alea de ordine, trebuia în anunț să specifice că sunt doar 100”.

Inițial au fost deschise doar două ghișee, însă după ce au văzut coada de la intrare, reprezentanții Serviciului de Pașapoarte au mai deschis unul, însă tot nu a fost suficient.

Bărbat: „Iei banii la 600 de persoane, și tu faci 100. Păi și ceilalți ce facem? Așteptăm iar trei luni? Nu mai veneam cu copilul, l-am trezit la 5 dimineața, de ce?”

Chiar dacă nu au prins număr de ordine, oamenii au stat în speranța că vor fi preluați și așa.

Femeie: „Acum am stat și soțul m-a chemat că a zis că mai bagă între numerele de ordine. Și așa am reușit să ne băgăm în față, deci am avut noroc”.

Autoritățile spun că nu s-au așteptat la un asemenea aflux de persoane.

Daniel Leahu - Șef Serviciul Pașapoarte: “Nu a fost explicit 100 de locuri, noi oricum am suplimentat de dimineață și am crezut că o să putem să îi luăm pe toți, dar s-au prezentat prea mulți din păcate”.

La Serviciul de Pașapoarte din Timișoara, următoarele programări la ghișeu se pot face doar în luna august. Până atunci toate locurile sunt ocupate.