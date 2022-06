Și la Tuzla, pe aerodrom, sărbătoriții zilei au primit tort adus cu elicopterul, în timp ce la Palatul Parlamentului au admirat aparatul de zbor al SMURD-ului.

Henri Coandă, cel mai mare aeroport din țară, a fost plin de copii. Mulți au călătorit pentru prima dată cu avionul, așa că emoțiile au fost mari. La fel și așteptările.

Opt zboruri au fost organizate de Tarom de Ziua Copilului. Șase i-au plimbat pe cei mici de la București până la Brașov, unde au văzut munții. Alte două zboruri au fost organizate în Iași și Timișoara. Un bilet pentru copii a costat 150 de lei, părinții au plătit dublu.

Marius Popescu, purtător de cuvânt al TAROM: ”Aproape toate biletele le-am vândut cu două-trei zile înainte de această zi. Au fost undeva la 1.300 de pasageri transportați astăzi, de 1 Iunie, mai bine de 850 din aceștia sunt copii”.

La Tuzla, 40 de copii au mâncat tort adus cu elicopterul. La manșă a fost Valentina, mama unuia dintre ei.

Valentina Voicu Bălan, pilot: „Este a două oară când livrez tort pentru copii și la primul eveniment când am făcut acest lucru mi-a plăcut foarte mult. După ce am lăsat tortul, am aterizat tortul am largat cablul și când m-am îndepărtat am văzut cum toți copiii alergau la tort.”

Au avut voie și să se joace printre avioanele și elicopterele parcate în hangarul bazei aeriene. Iar, la Palatul Parlamentului, copiii au admirat elicopterul SMURD. Alții au zburat cu un simulator.