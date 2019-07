Halep, despre finala de la Wimbledon. Ce i-a spus Serena imediat după ce a învins-o

Simona Halep s-a întors în România și a prezentat trofeul de la Wimbledon, cucerit sâmbătă, în fața Serenei Williams.

Simona Halep a vorbit despre finala de la Wimbledon și cum au decurs pentru ea ultimele zile.

Principalele declarații făcute de Simona Halep:

”Mulţumesc foarte mult că aţi venit.

E o primire deosebită, călduroasă, ca de fiecare dată. Aş vrea să mulţumesc familiei în primul rând, pentru tot sprijinul pe care l-am avut de când am început tenis, tuturor antrenorilor mei, echipei mele, care este foarte bună, nişte oameni deosebiţi, Federaţiei, pentru că fără ea nu ştiam ce înseamnă tenisul şi tuturor oamenilor care mă susţin, fanilor mei, toţi oamenii care îşi pun toată energia şi îmi transmit gândurile bune.

Îi mulțumesc lui Darren Cahill, care m-a învăţat că pot să câştig pe cele mai mari arene, domnului Țiriac, pentru tot sprijinul şi sfaturile pe care mi le-a dat, unele foarte dure.

De fiecare dată, mă întorc cu drag în România şi acasă la mine. Mulţumesc foarte mult.”

Simona a răspuns apoi întrebărilor jurnaliștilor.

Despre colaborarea cu Darren Cahill: ”Am primit sfaturi de la Darren, sunt sfaturi prieteneşti. Acum, antrenorul meu e Daniel Dobre, care a fost alături de mine în ultimele luni.”

Despre atuurile Serenei Williams: ”Lovitura de dreapta şi de rever, pot să spun că mai sunt jucătoare care lovesc atât de puternic, dar ea e cea mai bună jucătoare din toate timpurile şi cred că ocupă primul loc la orice.”

Despre Hagi: ”Gheorghe Hagi a fost modelul meu de când eram copil, m-a inspirat, m-a făcut să cred că se poate, chiar dacă sunt sporturi diferite. Dar legătură directă nu am avut.”

Despre finală și victorie: ”Am primit foarte multe mesaje, nu am apucat să le mulţumesc tuturor.

Înaintea finalei, am dormit chiar foarte bine. Turneul de la Roland Garros de anul trecut m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat să gestionez. Am fost destul de lucidă, destul de clară şi mi-am jucat şansă.”

Despre un posibil dans cu Djokovic, la petrecerea de după finală: ”Nu am dansat, era foarte obosit şi nu am fost invitată la dans.”

Despre semnificația victoriei: ”Sper ca pentru tânăra generaţie să fie o inspiraţie, să creadă în ei ca orice e posibil şi niciodată să nu cedeze.

Nu a fost destul de uşor cum a părut, emoţional a fost destul de greu, o încărcătură mare. Consider că a fost meciul perfect, ziua perfectă şi nu m-am gândit nicio clipă la scor, am vrut să îmi fac treaba şi să cred că am şansa mea să câştig.”

Decorată de Klaus Iohannis: ”Am primit un mesaj, chiar acum când am aterizat, în legătură cu Klaus Iohannis. Îi mulţumesc şi sunt onorată, de abia aştept să se întâmple.”

Marele obiectiv: ”Medalie la Jocurile Olimpice e principalul obiectiv, mi-aş dori să ating formă de la Wimbledon. O să joc în toate probele, ca să am orice şansă în plus să iau orice fel de medalie.”

Despre punctul final și mesajul Serenei: ”Este un gest instinctual, imediat ce s-a terminat punctul m-am uitat în sus.

”Felicitări, meriţi, pentru că ai jucat bine”, mi-a spus Serena.”