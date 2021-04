Guvernul oferă bani pentru fermierii care cresc porci. Animalele trebuie să fie din aceste rase

Tot mai mulți fermieri încep să crească porci din rasele mangalița și bazna. Îi ajută și programul Ministerului Agriculturii, prin care pot primi bani pentru fiecare purcel.

Guvernul a aprobat suma de 700.000 de lei pentru continuarea proiectului și în acest an.

Mangalița sau porcul somon, cum mai este numit, este cerut de români pentru colesterolul redus. Iar femierii s-au adaptat și cresc mai mulți porci din această rasă, mai ales că acum pot primi și bani de la stat. Iată ce planuri are acest crescător de mangaliță din Arad.

Ioan Rășinar, fermier: "Am început în 2012 cu trei scrofițe și un mascul și azi am ajuns la 300-400 de porci. Prin rotație, am ajuns și la 500, că vând. Foarte mulți purcei sunt în construcție și cu un abator".

Iar acest fermier din Timiș are deja 600 de capete și și-a propus să ajungă la 1.000.

Alin Neamtu, crescător și producător carne mangaliță: "Este destul de dificil vis-a-vis de creșterea mangalițelor. Este un porc primitiv, care nu a putut fi adaptat la tehnologiile moderne de creștere a porcului".

Asociația crescătorilor de porci autohtoni – care număra aproape 200 de fermieri în întreaga țară - spune că cei care vor să se înscrie în programul de sprijin finanțat de guvern, trebuie să aibă exploatații înregistrate și să încheie un contract cu un procesator. Banii oferiți de stat se ridică la 1.200 de lei pentru o scroafă și 250 de lei pentru un purcel înțărcat.

Maria Dan, secretar general Asociația Crescătorilor de suine autohtone mangalița și bazna: "Cel puțin 500 de capete au fost introduse în registrul genealogic, asta însemnând animale adulte și încă cel puțin 500 care urmează a fi introduse în următoarea perioadă încă nu au împlinit vârsta de 6 luni".

Bunătățile făcute din carnea de mangaliță au tot mai multă căutare. Nu departe de Timișoara, un crescător a deschis și o carmangerie, unde face cârnați, slănină, ceafa, scăriță, ciolan și piept:

Grăsimea acestei rase de porci se aseamană cu uleiul de măsline, spun nutritioniștii, iar consumul previne bolile de inimă sau diabetul. Proprietăți care le-au adus clienți din Austria și Germania pentru slănină și untură.

Alin Neamțu, crescător și produător de carne de mangaliță: "Cei de acolo mi-au spus că reface foarte repede plămânii. Au fost persoane care mi-au solicitat, ieșite dintr-un Covid extrem de dur. Au ieșit cu 40% plămânii afectați și mi-au solicitat untură".

Cotletul de mangaliță se vinde cu 95 de lei kilogramul, slănina cu 33, iar cârnații cu 55 de lei.