”Guvernul a decis să prelungească menţinerea temporară a capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de lignit de la Turceni şi Craiova, unităţi pe care România şi-a asumat să le închidă la 31 august 2026, potrivit angajamentelor luate prin PNRR. Astfel, capacităţile de la Craiova 1 şi 2 vor fi menţinute în producţie până la sfârşitul trimestrului II al anului 2027, iar cele de la Turceni 5 până la sfârşitul trimestrului I al anului 2028”, anunţă Guvernul într-un comunicat.

Memorandumul a fost aprobat de Guvern în contextul obligaţiilor asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – Ţinta 119a, care prevedeau scoaterea din exploatare, până la data de 31 august 2026, a unor capacităţi de producere a energiei electrice pe bază de lignit şi huilă, cu o putere instalată cumulată de 710 MW.

Potrivit Executivului, decizia de prelungire a perioadei de producţie pentru aceste unităţi a fost luată în condiţiile deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate şi a creşterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum şi de producţia redusă prognozată din surse eoliene şi fotovoltaice.

”În acelaşi timp, există riscul limitării posibilităţilor de import în cazul unei eventuale crize regionale de energie”, mai spune Guvernul.

Centrala nucleară de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din totalul energiei electrice produse din România. Aceasta a fost oprită complet joi, 13 august, după ce nivelul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie.