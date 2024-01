Greșeala pe care o fac mulți români când își fac revizia la centrala termică. Se pot trezi cu gazul tăiat în orice moment

În speranța că economisesc bani, mulţi aleg meșteri neautorizați. Prin urmare, reviziile şi reparațiile sunt mai mult de pomană. Specialiștii ne recomandă să avem grijă atunci când alegem instalatorii, şi mai ales să facem revizia obligatorie. În caz contrar, riscăm să ne trezim inclusiv cu gazele oprite.

Cele mai multe probleme apar de la pompa centralei termice, de la vasul de expansiune sau de la apa plină de calcar.

La primele zgomote neobişnuite sau picături de apă ar trebui să apelăm la un specialist, doar că într-o perioadă că aceasta meşterii au şi câte 10 lucrări într-o zi.

Dragoș Constantin, instalator: „Este cea mai aglomerată perioadă de cereri pentru reparații și cu greu facem față cele mai frecvente pleacă fie de la lipsa de mentenanță care nu se face, blocaje de pompe, probleme cu termostatele, care sunt destul de frecvente. În general, producătorii acordă 10 ani de viață, după care ele încep să pice. Ele pică și între timp. Și în timpul garanției, și după încep să apară defecte. Dar lucrurile variază de instalație, mediul în care este folosită, cum este montată”.

Femeie: „O avem de 8 ani și uzăm destul de des. Nu am termostat, îi dăm drumul așa, cu ora. La fiecare doi ani îi facem revizia tehnică, de exemplu și ieri am sunat”.

Bărbat: „În Italia se face revizia an de an. O dată pe an se face revizia acolo. Plătim persoana care vine și avem siguranța”.

Revizia obligatorie, care trebuie făcută din doi în doi ani este esenţială. Aceasta stabilește gradul de uzură.

Pot să se ocupe de revizie doar instalatorii autorizați de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor.

Cei care nu respecta regulă se pot trezi cu gazul tăiat în cazul unui control din partea distribuitorului.

O centrală de apartament are o durată de viață de aproximativ 10 ani.

Cosmin Terteci, blogger de instalații: „Inginerul de service, tehnicianul, o desface, o curăță și atunci poate observa dacă sunt unele semne premature că se poate strica centrala. Atunci când fac revizia centralei poate să refacă presiunea vasului de expansiune ca să nu crească presiunea în centrală, dacă sunt zgomote de la pompă, să curețe schimbătorul de căldură, să aspire praful din interior, să verifice filtrele. Conform legii din România nu are voie să deschidă centrala cineva care nu e autorizat”.

O revizie costă în jur de 200 de lei. Reparațiile, însă, pot depăși 1.000 de lei, dacă aveţi nevoie de piese. Pentru o centrală nouă o să daţi între 3.500 de lei și 7.000 de lei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 10-01-2024 19:04