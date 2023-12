Goana pentru cadourile de Crăciun trece și pe la târg. Șoriciul a fost vedetă în Parcul Moghioroș

Oamenii îmbină utilul cu plăcutul și îndulcesc sesiunea de cumpărături cu ciocolată caldă, turtă dulce sau langoși - cum s-a întâmplat și sâmbătă seară, în Capitală, la târgul din Parcul Moghioroș. În topul preferințelor a fost însă una dintre vedetele mesei de sărbători - șoriciul.

A fost forfotă aseară printre cele zeci de căsuțe cu mâncare tradițională, vin fiert și ciocolată caldă. Primele opriri ale vizitatorilor au fost acolo unde aromele îmbietoare erau mai puternice.

„Un langoș cu brânză, acum vedem cât de bun e. Era mai liber, sincer, de-aia l-am ales și am zis să nu stăm mult la coadă. Și sunt cele mai bune de la noi" spune un participant la targ

De la târgul de Crăciun nu puteau lipsi standurile cu șorici proaspăt: „Foarte bun. Inițial venisem să mănânc și când am văzut șoriciul, am zis să încep cu gustarea."

-Șorici.

-De ce șorici?

-Că îmi era poftă și n-am reușit să mănânc, n-am reușit să tai porcul, tocmai mâine, și muream de poftă.

Odată ce au bifat din dorințele culinare, oamenii s-au orientat mai atent și la ce ar putea pune sub brad, de Crăciun.

„Cercei pentru fiica mea. Ceva ce sper să-i placă."

-O decorațiune din scorțișoară.

-Ce te-a atras cel mai mult la el?

-Mirosul.

Iar unii n-au putut pleca de la târg fără un suvenir: „Inelul ăsta. Are tematică de carnaval și mereu mi-au plăcut chestiile de genul, mai am și pe acasă unele un pic mai mari ca și decorațiuni, mi se par foarte frumoase."

„Doi magneți pentru frigider. Mi-a plăcut desenul, mi-a plăcut omul de zăpadă, fulgul, o să aibă un loc special pe frigider", spune altcineva.

Au existat și soluții pentru cei care au visat la un pom de Crăciun îmbrăcat în lumini.

„Cu 150 de lei puteți lua acasă această decorațiune care este copia perfectă a bradului din spatele meu" spune vânzătorul.

Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei este deschis până pe 27 decembrie.



Dată publicare: 17-12-2023 07:25