Garry Kasparov, cel mai bun jucător de şah al tuturor timpurilor, este la Bucureşti. Ce ne-a povestit

Garry Kasparov, cel mai bun jucător de şah al tuturor timpurilor, este la Bucureşti, unde va face prima mutare în cadrul circuitului „Grand Chess Tour-2021”.

Competiția de aici este prima dintre cele cinci etape ale circuitului mondial fondat de Kasparov. Premiile etapei de la Bucureşti se ridică la 350 de mii euro.

Garry Kasparov: „În mod normal, poţi să muţi un pion, de exemplu pionul din faţa Regelui. Din partea tatălui, toţi aveau o educaţie muzicală, dar tata, care a murit când eram copil, aveam doar 7 ani, şi–a dat seama foarte repede şi i-a spus mamei că eu am un alt fel de talent, nu e muzica, ci şahul”.

Aşadar, la 5-6 ani, Kasparov a început să joace şah, iar în 1985 l-a învins pe Karpov, devenind cel mai tânăr campion mondial din istoria șahului, la vârsta de 22 de ani și jumătate. De aceea crede că totul este despre oportunităţi şi găsirea talentelor.

Garry Kasparov: „Cred că există talent peste tot, dar trebuie să vezi ce fel de talent ai”.

Gări Kasparov a deținut titlul de campion mondial la şah din 1985 până în 2000 și a rămas cel mai puternic jucător din lume până în 2006. Kasparov a fost considerat un jucător dinamic și agresiv, îi plăcea să complice mult jocul pentru a găsi soluții spectaculoase.

Garry Kasparov: „Am folosit multe scheme de joc de-a lungul vieţii, dar cea mai lungă variantă pe care am prevăzut-o conţinea 15 mutări. Nu că aş fi calculat tot, dar cumva am văzut unde vom ajunge la final, parcă se mişcau toate piesele în mintea mea cu viteză şi m-au dus cu mintea la cum o să arate la sfârşit şi am acţionat ca atare. A fost un joc frumos! În şah, eu mut, tu muţi. În viaţă...”

Reporter: „Dar şi în viaţă, tu faci o mişcare, eu fac o mişcare”.

Garry Kasparov: „Tu nu trebuie să faci. Nu e nicio regulă. Tu poţi să zici pas. De asemenea, în şah trebuie să muţi conform regulilor. În viaţă, nu eşti obligat. Eu pot să joc un joc, şi tu, altul”.

Antrenamentul pentru un campion mondial de şah este esenţial. Şi înseamnă echilibrul perfect între formă psihică şi fizică.

Garry Kasparov: „Motivul pentru care am rezista în vârf timp de două decenii şi am câştigat în fata adversarilor mai tineri este pentru că aveam o formă fizică bună. Am atins recordul de 109 flotări”.

Reporter: „Aţi mai avut timp şi pentru dumneavoastră, ca să cunoaşteţi pe cineva?”

Garry Kasparov: „Am fost căsătorit de trei ori”.

După ce i-a fost propus un rol în serialul „The Queen's Gambit”, pe care l-a refuzat, a devenit consilierul principal al echipei de producţie pentru ca jocurile de şah să fie cât mai aproape de adevăr.

Garry Kasparov: „Chiar am venit cu sugestia ca în câteva episoade să apară agenţii KGB, pentru că, deşi nu existau în scenariu, nu era posibil ca un campion de şah din URSS să călătorească, în anii '60, împreună cu familia, fără să fie urmăriţi”.

Ce ştie despre România

Garry Kasparov: „Aş zice Nadia Comăneci în '76, Dracula şi Revoluţia din '89”.

După ce a fost un puternic oponent al lui Puţin, Kasparov a ales să-şi trăiască viaţa în Statele Unite, asta nefăcându-l însă să renunţe la credinţele sale politice. Şi dacă îi pare rău că nu este în Rusia este doar pentru că, de exemplu, nu a putut fi alături de mama sa, care a murit în decembrie de Covid.

Garry Kasparov: „Dacă aş avea şansa, mi-ar plăcea să mă întorc, cred că încă îmi mai pot ajuta tara, să o readuc în rândul ţărilor civilizate şi să o scap de dictatura KGB-istă, dar nu este posibil... Mi-aş fi dorit să fiu şi alături de mama, când a murit...”

De când şahul a rămas doar un hobby, Kasparov este un om de afaceri de succes, expert în inteligenţă artificială şi securitate cibernetică. Şi încearcă să ne facă să înţelegem că nu trebuie să ne speriem de tehnologie.

Garry Kasparov: „Datorită calculatoarelor şi inteligenţei artificiale, iată că am avut un vaccin în mai puţin de 10 luni”.

Reporter: „Sunteți vaccinat?”

Garry Kasparov: „Da, sunt”.

Fanii lui Garry Kasparov îl pot întâlni aşadar la Turneul de șah Superbet Chess Classic România 2021, din cadrul Grand Chess Tour™, care se desfăşoară în Capitală până pe 14 iunie, într-un hotel din centrul capitalei.