Garry Kasparov, fostul campion mondial la șah, face ”ultima glumă” despre vaccinul rusesc

”Ultima glumă rusească: Vaccinul rusesc anti-covid are o rată de succes de 50%. L-am testat pe fiica lui Putin și pe Navalnîi”, a scris Kasparov pe contul său de Twitter.

Amintim că, în urmă cu o lună, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că una dintre fiicele lui a fost inoculată cu succes contra noului coronavirus, cu vaccinul realizat de Institutul Gamaleya, fără efecte secundare mai grave decât o febră trecătoare.

Principalul lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, este în stare extrem de gravă într-un spital din Berlin, el fiind otrăvit, potrivit autorităților germane cu agentul neurotoxic novicioc, folosit în trecut și pe alți adversari ai Kremlinului.

Latest Russian joke: "The Russian Covid vaccine has a 50% success rate. We tested it on Putin's daughter and Navalny."