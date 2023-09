Furtuni puternice au afectat România. Mii de oameni au rămas fără curent și zeci de copaci au fost doborâți de vânt

Bistrița-Năsăud, a fost și ea afectată. Viitura a fost atât de puternică încât a luat pe sus mașini.

La Galați, o furtună de doar 10 minute a paralizat orașul. Străzile s-au umplut de apă, iar șuvoaiele au năvălit și în curțile oamenilor. Vântul puternic a pus la pământ 40 de copaci și a smuls acoperișul unei case, pe care l-a aruncat pe stradă.

O mașină care era în acel moment pe drum a fost surprinsă de bucățile de acoperiș.

Cosmin Miron, martor: „Erau numai cioburi în mașină, ne-am tăiat puțin”.

De asemenea, în tot județul 2000 de oameni au rămas fără curent electric, după ce vântul a rupt firele de tensiune. În plus, din cauza furtunii, un transformator a explodat și a fost cuprins de flăcări. La 112, au curs apelurile, au fost peste 100.

Eugen Chiriță, purtător de cuvânt ISU Galați: „Am avut o barcă pe Dunăre în derivă, am apelat la colegii de la Poliția de Frontieră, iar cele 2 persoane aflate în barcă au fost salvate”.

Mașini luate de apă

Probleme au fost joi și în Bistrița Năsăud. Viitura care a lovit localitatea de munte Romuli a atins cote impresionante. Dacă n-ar fi fost oprit la timp de localnici, un șofer ar fi intrat cu viteză într-o perdea periculoasă de mâl.

Localnic: „A venit fata cea mare: `Tati, nu știu ce se întâmplă, zboară apa peste stradă!` și am sărit repede. Am scos-o pe maică-mea din casă, soția, copiii, am luat documentele și-am fugit din calea apei. Aproape că zbura pe deasupra casei”.

Reporter: A fost mare apa?

Nicolae Dancs, șef SVSU Romuli: „Da, a fost foarte mare, când a traversat drumul aproape că a ajuns la firele de electricitate”.

Apa a luat și două mașini parcate pe marginea drumului și le-a purtat sute de metri.

Localnic: „Dintr-o dată a venit așa viitura, am văzut un nor negru, dintr-o dată bolovanii și am fugit că m-am speriat”.

După acest episod, mulți și-au văzut anexele din gospodării distruse.

Localnic: „Eram cu nepoțelul, i-am zis: `Dacă Dumnezeu vrea să ne ia casa, facem alta!`”.

Localnic: „A intrat pe la vecinul pe sub gard și în bazin și apoi a ieșit din bazin și a plecat”.

Reporter: Nu mai aveți pești?

Localnic: „Nu mai am”.

Reporter: Ații avut mulți?

Localnic: „Am avut vreo 200”.

În Târgu Mureș, vijelia a doborât mai mulți copaci din grădina zoologică. În cădere, arborii au distrus gardul țarcului în care erau ținuți zimbrii. Aceștia au evadat, dar îngrijitorii au reușit să-i recupereze fără să îi tranchilizeze.

Tot în Târgu Mureș, vântul puternic a trântit un panou publicitar peste un autoturism, aflat în parcarea unui centru comercial.

