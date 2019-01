Fostul principe Nicolae, noi dezvăluiri despre excluderea sa de la tron: „Am fost șocat”

Facebook.com

Fostul principe Nicolae al României a dezvăluit, într-un interviu acordat revistei elvețiene L'Illustré, detalii despre excluderea sa din linia de succesiune la tron. Materialul a fost publicat pe 27 ianuarie.

Nicholas de Roumanie a rămas fără titlul de principe în luna august 2015, când Casa Regală a emis un decret prin care anunța excluderea sa din linia de succesiune la tron.

Avocații tânărului care devenise foarte propular printre români au declarat că nu au văzut niciodată documentul oficial, iar reprezentanții Casei Regale au declarat, la acea vreme, că motivul controversat vine ca urmare a incompatibilităţii morale a principelui cu rigorile cerute de titulatură.

La trei ani după acest incident, Nicolae face dezvăluiri despre ce a însemnat pentru el să rămână fără titlu. Ca o coincidență bizară, decizia i-a fost comunicată în biroul în care Regele Mihai a fost obligat să abdice. „Am fost primit în biroul în care bunicul meu a fost forţat să abdice".

"N-am primit niciodată o explicaţie credibilă din partea familiei. Decizia a fost luată în timp ce mă aflam în vacanţă în Croaţia. Am fost convocat la Bucureşti şi am fost chemat în biroul în care bunicul meu a fost obligat să abdice în 1947, de către mătuşa mea, unchiul meu şi un membru al cabinetului. Am primit o copie a deciziei fără nicio altă explicaţie. N-am văzut niciodată actul original şi nici n-am mai putut să vorbesc cu bunicul meu până la sfârşitul vieţii sale. Am fost şocat", a declarat Nicholas de Roumanie, în revista L'Illustré.



„Sper că relaţiile cu familia mea se vor îmbunătăţi. Lucrurile se pot schimba,” a mai declarat fostul principe.

