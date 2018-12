Fostul principe Nicolae şi Alina, primul interviu după nuntă. Cum a cerut-o de soție

Getty Images

Fostul principe Nicolae şi Alina Binde au acordat primul interviu de la nunta lor, povestind despre felul romantic în care s-au decis să se căsătorească.

Fostul principe i-a pregătit surpriza Alinei ducând-o într-unul dintre locurile lor preferate din Anglia, Cornwall, ca să o ceară de soție.

”Ştiam că urmează să sărbătorim şi bănuiam că se întâmplă ceva. Dar nu aveam nici cea mai mică idee despre adevăratul plan. Cred că, de fapt, mă aşteptam să discutăm întâi despre căsătorie şi abia după aceea să vină cererea. Noi vorbim despre orice foarte deschis şi mi se părea natural să discutăm despre asta. Dar a fost mult mai bine aşa“, a mărturisit Alina Binder pentru site-ul life.ro.

Cererea a avut loc pe plajă, la răsărit.

Citește și Poza apărută pe contul de Instagram al fostului principe Nicolae. FOTO virală

Prințul Nicolae al României: ”I-am propus să ne trezim la răsărit și să mergem pe plajă. Am pus alarma să sune, aveam o sticlă de șampanie special pregătită, și inelul, practic totul era pus la punct.”

Alina de Roumanie: ”Cred că era ora patru și jumătate, cinci dimineața când ne-am trezit. Eram încă buimacă de somn. Dar mărturisesc că răsăritul este superb acolo: o lumină rozalie ireală, magică. M-a vrăjit.”

Prințul Nicolae al României: ”Eu am început să scriu pe nisip, dar Alina era ocupată să facă poze”.

Alina de Roumanie: ”Începuseși să scrii te iubesc și te-am lăsat în pace. În plus, cerul era absolut splendid. Dar când m-am întors și l-am văzut în genunchi, lângă mine, cu mâna întinsă și cu inelul superb în fața mea, am rămas fără răsuflare. Pe nisip scria Te iubesc. Marry me! A fost un șoc, am început să plâng și cred că a fost cel mai frumos moment pe care puteam să îl trăim. ” - au povestit ei pentru life.ro.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer